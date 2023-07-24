Медработник из ХМАО украл деньги у своего коллеги в больнице

Работник одного из медицинских учреждений Ханты-Мансийска совершил кражу денежных средств с банковской карты коллеги. Сообщение об инциденте появилось в telegram-канале полиции Югры.
«В отсутствии заявительницы, медработник извлек из ее телефона сим-карту и вставил в свой телефон, чтобы воспользоваться мобильным банком. После чего осуществил перевод денежных средств в размере ста семнадцати тысяч рублей», — прокомментировали инцидент в пресс-службе УМВД ХМАО.
Предположительно, преступник знал о том, что у пострадавшей на карте хранится такая сумма денег. По факту преступления возбуждено уголовное дело по «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ о хищении денежных средств с банковского счета. Медработник заключен под домашний арест на время разбирательства по делу.
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