Медработник из ХМАО украл деньги у своего коллеги в больнице

25 июля 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Медработник совершил кражу через мобильный банк Фото: Владимир Андреев © URA.RU Работник одного из медицинских учреждений Ханты-Мансийска совершил кражу денежных средств с банковской карты коллеги. Сообщение об инциденте появилось в telegram-канале полиции Югры. «В отсутствии заявительницы, медработник извлек из ее телефона сим-карту и вставил в свой телефон, чтобы воспользоваться мобильным банком. После чего осуществил перевод денежных средств в размере ста семнадцати тысяч рублей», — прокомментировали инцидент в пресс-службе УМВД ХМАО. Предположительно, преступник знал о том, что у пострадавшей на карте хранится такая сумма денег. По факту преступления возбуждено уголовное дело по «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ о хищении денежных средств с банковского счета. Медработник заключен под домашний арест на время разбирательства по делу.

Работник одного из медицинских учреждений Ханты-Мансийска совершил кражу денежных средств с банковской карты коллеги. Сообщение об инциденте появилось в telegram-канале полиции Югры. «В отсутствии заявительницы, медработник извлек из ее телефона сим-карту и вставил в свой телефон, чтобы воспользоваться мобильным банком. После чего осуществил перевод денежных средств в размере ста семнадцати тысяч рублей», — прокомментировали инцидент в пресс-службе УМВД ХМАО. Предположительно, преступник знал о том, что у пострадавшей на карте хранится такая сумма денег. По факту преступления возбуждено уголовное дело по «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ о хищении денежных средств с банковского счета. Медработник заключен под домашний арест на время разбирательства по делу.