24 июля 2023

Медработник из ХМАО украл деньги у своего коллеги в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Медработник совершил кражу через мобильный банк Фото:

Работник одного из медицинских учреждений Ханты-Мансийска совершил кражу денежных средств с банковской карты коллеги. Сообщение об инциденте появилось в telegram-канале полиции Югры.

«В отсутствии заявительницы, медработник извлек из ее телефона сим-карту и вставил в свой телефон, чтобы воспользоваться мобильным банком. После чего осуществил перевод денежных средств в размере ста семнадцати тысяч рублей», — прокомментировали инцидент в пресс-службе УМВД ХМАО.

Предположительно, преступник знал о том, что у пострадавшей на карте хранится такая сумма денег. По факту преступления возбуждено уголовное дело по «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ о хищении денежных средств с банковского счета. Медработник заключен под домашний арест на время разбирательства по делу.

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Работник одного из медицинских учреждений Ханты-Мансийска совершил кражу денежных средств с банковской карты коллеги. Сообщение об инциденте появилось в telegram-канале полиции Югры. «В отсутствии заявительницы, медработник извлек из ее телефона сим-карту и вставил в свой телефон, чтобы воспользоваться мобильным банком. После чего осуществил перевод денежных средств в размере ста семнадцати тысяч рублей», — прокомментировали инцидент в пресс-службе УМВД ХМАО. Предположительно, преступник знал о том, что у пострадавшей на карте хранится такая сумма денег. По факту преступления возбуждено уголовное дело по «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ о хищении денежных средств с банковского счета. Медработник заключен под домашний арест на время разбирательства по делу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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