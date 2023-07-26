В Пермском крае силовики задержали вора-рецидивиста

Подозреваемого отправили в СИЗО на время расследования дела (архивное фото)
Полицейские в Пермском крае с поличным задержали вора-рецидивиста. Мужчина совершил серию краж из дачных домов в Пермском районе.
«Пермяк ездил на своем автомобиле по Пермскому району и искал дачные дома, где проводится ремонт. Из домов он похищал электроинструмент. С мая по настоящее время мужчина совершил пять краж. После совершения шестой кражи полицейские задержали грабителя», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Задержанным оказался ранее судимый 51-летний житель Краснокамска (Пермский край). В отношении него возбуждено уголовное дело, на время расследования подозреваемый находится в СИЗО.
Награбленное мужчина перевозил на своем автомобиле
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