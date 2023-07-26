26 июля 2023

В Пермском крае силовики задержали вора-рецидивиста

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Подозреваемого отправили в СИЗО на время расследования дела (архивное фото) Фото:

Полицейские в Пермском крае с поличным задержали вора-рецидивиста. Мужчина совершил серию краж из дачных домов в Пермском районе.

«Пермяк ездил на своем автомобиле по Пермскому району и искал дачные дома, где проводится ремонт. Из домов он похищал электроинструмент. С мая по настоящее время мужчина совершил пять краж. После совершения шестой кражи полицейские задержали грабителя», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Задержанным оказался ранее судимый 51-летний житель Краснокамска (Пермский край). В отношении него возбуждено уголовное дело, на время расследования подозреваемый находится в СИЗО.

Награбленное мужчина перевозил на своем автомобиле
Награбленное мужчина перевозил на своем автомобиле
Фото:

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Полицейские в Пермском крае с поличным задержали вора-рецидивиста. Мужчина совершил серию краж из дачных домов в Пермском районе. «Пермяк ездил на своем автомобиле по Пермскому району и искал дачные дома, где проводится ремонт. Из домов он похищал электроинструмент. С мая по настоящее время мужчина совершил пять краж. После совершения шестой кражи полицейские задержали грабителя», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. Задержанным оказался ранее судимый 51-летний житель Краснокамска (Пермский край). В отношении него возбуждено уголовное дело, на время расследования подозреваемый находится в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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