26 июля 2023

В Челябинской области перекроют участок трассы М-5. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Трассу перекроют из-за буровзрывных работ Фото:

Участок трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области перекроют 27 июля из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«27 июля с 10:00 до 13:00 на участке дороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 вводится ограничение движения. Причина — буровзрывные работы из-за реконструкции трассы», — уточнили в ведомстве.

Движение для легкового транспорта открыто через Сим-Миньяр-Ашу. Грузовикам и автобусам проезд запрещен.

Участок перекроют с 10:00 до 13:00
Участок перекроют с 10:00 до 13:00

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Участок трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области перекроют 27 июля из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «27 июля с 10:00 до 13:00 на участке дороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 вводится ограничение движения. Причина — буровзрывные работы из-за реконструкции трассы», — уточнили в ведомстве. Движение для легкового транспорта открыто через Сим-Миньяр-Ашу. Грузовикам и автобусам проезд запрещен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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