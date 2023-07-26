Трассу перекроют из-за буровзрывных работ
Участок трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области перекроют 27 июля из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«27 июля с 10:00 до 13:00 на участке дороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 вводится ограничение движения. Причина — буровзрывные работы из-за реконструкции трассы», — уточнили в ведомстве.
Движение для легкового транспорта открыто через Сим-Миньяр-Ашу. Грузовикам и автобусам проезд запрещен.
Участок перекроют с 10:00 до 13:00
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.