В Челябинске недосыпом страдают операторы call-центров и водители

27 июля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

В Челябинске операторы call-центров и водители спят в среднем по шесть часов в сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске меньше всего спят операторы call-центров и водители — в среднем по шесть часов. Лучше всего высыпаются менеджеры по персоналу — по 7,2 часа. Такими результатами исследований поделился с URA.RU сервис SuperJob. «Среди представителей распространенных профессий менеджеры по персоналу отводят на сон 7,2 часа, медицинские сестры — 6,8 часа, программисты — 6,5 часа. Меньше всего спят операторы call-центров и водители — в среднем по шесть часов», — пояснили в SuperJob. По результатам опроса сервиса, 62% челябинцев спят по 6-8 часов в сутки, 25% — по 4-6 часов. У 9% опрошенных сон занимает по 8-10 часов. Больше всего времени в кровати, более 10 часов, проводит один из 100 экономически активных граждан. Менее 4 часов спят 2%. В среднем челябинцы спят 6,8 часа. Опрошенные моложе 24 лет отсыпаются дольше — в среднем 7,4 часа. Челябинцы с детьми спят 6,6 часа в сутки. Остальные на сон отводят в среднем 6,9 часа.

В Челябинске меньше всего спят операторы call-центров и водители — в среднем по шесть часов. Лучше всего высыпаются менеджеры по персоналу — по 7,2 часа. Такими результатами исследований поделился с URA.RU сервис SuperJob. «Среди представителей распространенных профессий менеджеры по персоналу отводят на сон 7,2 часа, медицинские сестры — 6,8 часа, программисты — 6,5 часа. Меньше всего спят операторы call-центров и водители — в среднем по шесть часов», — пояснили в SuperJob. По результатам опроса сервиса, 62% челябинцев спят по 6-8 часов в сутки, 25% — по 4-6 часов. У 9% опрошенных сон занимает по 8-10 часов. Больше всего времени в кровати, более 10 часов, проводит один из 100 экономически активных граждан. Менее 4 часов спят 2%. В среднем челябинцы спят 6,8 часа. Опрошенные моложе 24 лет отсыпаются дольше — в среднем 7,4 часа. Челябинцы с детьми спят 6,6 часа в сутки. Остальные на сон отводят в среднем 6,9 часа.