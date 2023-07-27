27 июля 2023

Экс-сотрудник СБУ сообщил о принудительном вывозе детей с Украины

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Весенний день. Челябинск, ребенок, детский сад, пассажир, каникулы, школьники, ребятишки, дети в автобусе
Экс-сотрудник СБУ рассказал, как детей принудительно вывозили с Украины Фото:

На Украине действует преступная группировка, которая принудительно вывозит детей в Великобританию, где они попадают в руки педофилов-чиновников. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

«На Украине действует преступная группа, которая занимается вывозом детей и переправкой их в Великобританию, где они попадают в руки педофилов — высокопоставленных представителей британского истеблишмента. Руководит группой бывший сотрудник Службы безопасности Украины Борисов Сергей», — сообщил Прозоров, его слова передает РИА Новости.

По его словам, деятельность Борисова прикрывают британские чиновники. В частности, речь идет о Томе Мэтлоке, он сотрудник центрального аппарата MI6, который работал в посольствах Великобритании в Судане.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала о преступлениях против детей в Донбассе со стороны Украины. По ее словам, детям пришлось очень рано повзрослеть. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не публикует сведения России о преступлениях Киева против детей Донбасса. Там только обещают, что материалы будут должным образом изучены, передает RT.

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На Украине действует преступная группировка, которая принудительно вывозит детей в Великобританию, где они попадают в руки педофилов-чиновников. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. «На Украине действует преступная группа, которая занимается вывозом детей и переправкой их в Великобританию, где они попадают в руки педофилов — высокопоставленных представителей британского истеблишмента. Руководит группой бывший сотрудник Службы безопасности Украины Борисов Сергей», — сообщил Прозоров, его слова передает РИА Новости. По его словам, деятельность Борисова прикрывают британские чиновники. В частности, речь идет о Томе Мэтлоке, он сотрудник центрального аппарата MI6, который работал в посольствах Великобритании в Судане. Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала о преступлениях против детей в Донбассе со стороны Украины. По ее словам, детям пришлось очень рано повзрослеть. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не публикует сведения России о преступлениях Киева против детей Донбасса. Там только обещают, что материалы будут должным образом изучены, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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