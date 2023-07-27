Экс-сотрудник СБУ сообщил о принудительном вывозе детей с Украины

28 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Экс-сотрудник СБУ рассказал, как детей принудительно вывозили с Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Украине действует преступная группировка, которая принудительно вывозит детей в Великобританию, где они попадают в руки педофилов-чиновников. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. «На Украине действует преступная группа, которая занимается вывозом детей и переправкой их в Великобританию, где они попадают в руки педофилов — высокопоставленных представителей британского истеблишмента. Руководит группой бывший сотрудник Службы безопасности Украины Борисов Сергей», — сообщил Прозоров, его слова передает РИА Новости. По его словам, деятельность Борисова прикрывают британские чиновники. В частности, речь идет о Томе Мэтлоке, он сотрудник центрального аппарата MI6, который работал в посольствах Великобритании в Судане. Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала о преступлениях против детей в Донбассе со стороны Украины. По ее словам, детям пришлось очень рано повзрослеть. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не публикует сведения России о преступлениях Киева против детей Донбасса. Там только обещают, что материалы будут должным образом изучены, передает RT.

На Украине действует преступная группировка, которая принудительно вывозит детей в Великобританию, где они попадают в руки педофилов-чиновников. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. «На Украине действует преступная группа, которая занимается вывозом детей и переправкой их в Великобританию, где они попадают в руки педофилов — высокопоставленных представителей британского истеблишмента. Руководит группой бывший сотрудник Службы безопасности Украины Борисов Сергей», — сообщил Прозоров, его слова передает РИА Новости. По его словам, деятельность Борисова прикрывают британские чиновники. В частности, речь идет о Томе Мэтлоке, он сотрудник центрального аппарата MI6, который работал в посольствах Великобритании в Судане. Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала о преступлениях против детей в Донбассе со стороны Украины. По ее словам, детям пришлось очень рано повзрослеть. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не публикует сведения России о преступлениях Киева против детей Донбасса. Там только обещают, что материалы будут должным образом изучены, передает RT.