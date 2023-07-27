Омбудсмен ДНР сообщила о преступлениях Киева против детей в Донбассе

Омбудсмен ДНР Морозова: ВСУ использовали детей в качестве «живого щита»

27 июля 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Омбудсмен ДНР Морозова (на фото) заявила о преступлениях ВСУ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные использовали донбасских детей в качестве «живого щита», удерживая их на своих позициях. Об этом рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова на пресс-конференции, посвященной теме ущемления прав детей Донбасса со стороны Украины. «Наиболее циничным и возмутительным преступлением против детей Донбасса со стороны украинских военнослужащих стало применение так называемой тактики живого щита. Украинские террористы с целью защиты своих интересов на протяжении нескольких месяцев удерживали не только взрослое население, но и детей», — заявила Морозова. Ранее члены партии «Единая Россия» и МГЕР (Молодая Гвардия) почтили память погибших в Донбассе детей. Они собрались у 12 посольств западных стран с портретами несовершеннолетних. Посольство РФ в США сообщило о числе погибших мирных жителей в ЛНР и ДНР с начала спецоперации, среди которых оказалось около 200 детей.

Украинские военные использовали донбасских детей в качестве «живого щита», удерживая их на своих позициях. Об этом рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова на пресс-конференции, посвященной теме ущемления прав детей Донбасса со стороны Украины. «Наиболее циничным и возмутительным преступлением против детей Донбасса со стороны украинских военнослужащих стало применение так называемой тактики живого щита. Украинские террористы с целью защиты своих интересов на протяжении нескольких месяцев удерживали не только взрослое население, но и детей», — заявила Морозова. Ранее члены партии «Единая Россия» и МГЕР (Молодая Гвардия) почтили память погибших в Донбассе детей. Они собрались у 12 посольств западных стран с портретами несовершеннолетних. Посольство РФ в США сообщило о числе погибших мирных жителей в ЛНР и ДНР с начала спецоперации, среди которых оказалось около 200 детей.