27 июля 2023

Омбудсмен ДНР сообщила о преступлениях Киева против детей в Донбассе

Омбудсмен ДНР Морозова: ВСУ использовали детей в качестве «живого щита»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дарья Морозова уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики , морозова дарья
Омбудсмен ДНР Морозова (на фото) заявила о преступлениях ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные использовали донбасских детей в качестве «живого щита», удерживая их на своих позициях. Об этом рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова на пресс-конференции, посвященной теме ущемления прав детей Донбасса со стороны Украины.

«Наиболее циничным и возмутительным преступлением против детей Донбасса со стороны украинских военнослужащих стало применение так называемой тактики живого щита. Украинские террористы с целью защиты своих интересов на протяжении нескольких месяцев удерживали не только взрослое население, но и детей», — заявила Морозова.

Ранее члены партии «Единая Россия» и МГЕР (Молодая Гвардия) почтили память погибших в Донбассе детей. Они собрались у 12 посольств западных стран с портретами несовершеннолетних. Посольство РФ в США сообщило о числе погибших мирных жителей в ЛНР и ДНР с начала спецоперации, среди которых оказалось около 200 детей.

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Украинские военные использовали донбасских детей в качестве «живого щита», удерживая их на своих позициях. Об этом рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова на пресс-конференции, посвященной теме ущемления прав детей Донбасса со стороны Украины. «Наиболее циничным и возмутительным преступлением против детей Донбасса со стороны украинских военнослужащих стало применение так называемой тактики живого щита. Украинские террористы с целью защиты своих интересов на протяжении нескольких месяцев удерживали не только взрослое население, но и детей», — заявила Морозова. Ранее члены партии «Единая Россия» и МГЕР (Молодая Гвардия) почтили память погибших в Донбассе детей. Они собрались у 12 посольств западных стран с портретами несовершеннолетних. Посольство РФ в США сообщило о числе погибших мирных жителей в ЛНР и ДНР с начала спецоперации, среди которых оказалось около 200 детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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