Омбудсмен ДНР сообщила о преступлениях Киева против детей в Донбассе

Украинские военные использовали донбасских детей в качестве «живого щита», удерживая их на своих позициях. Об этом рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова на пресс-конференции, посвященной теме ущемления прав детей Донбасса со стороны Украины.
«Наиболее циничным и возмутительным преступлением против детей Донбасса со стороны украинских военнослужащих стало применение так называемой тактики живого щита. Украинские террористы с целью защиты своих интересов на протяжении нескольких месяцев удерживали не только взрослое население, но и детей», — заявила Морозова.
Ранее члены партии «Единая Россия» и МГЕР (Молодая Гвардия) почтили память погибших в Донбассе детей. Они собрались у 12 посольств западных стран с портретами несовершеннолетних. Посольство РФ в США сообщило о числе погибших мирных жителей в ЛНР и ДНР с начала спецоперации, среди которых оказалось около 200 детей.
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