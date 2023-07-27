27 июля 2023

В Перми музыканты, спортсмены и моряки не поделили набережную

Чемпионат России по триатлону вытеснил с пермской набережной музыкантов и моряков
© Служба новостей «URA.RU»
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300-лет городу. Пермь, набережная, порт пермь
На набережную претендовали организаторы сразу трех мероприятий Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Пермская набережная Камы не вместила все обилие городских мероприятий. В ближайшие выходные на территорию претендовали организаторы музыкального фестиваля «Причал», чемпионата России по триатлону и традиционного Дня Военно-морского флота. В итоге предпочтение отдали спортсменам, а остальным пришлось потесниться. Так, устроителям «Причала» пришлось отменить обещанный трансфер гостей речного вокзала до судоверфи на теплоходе.

«Трансфер до фестиваля в воскресенье в 12:00 отменяется! В связи с проведением городских спортивных соревнований на центральной набережной и перекрытием пешеходных подходов к причалу мы не сможем посадить пассажиров на трамвайчик на Речном вокзале», — говорится на странице фестиваля «Причал» в соцсети «ВКонтакте». Деньги за купленные билеты обещают вернуть.

Ранее URA.RU уже сообщало, что из-за соревнований по триатлону с набережной перенесли празднование Дня ВМФ, который отмечался там не один год. 29 и 30 июля в Перми состоится чемпионат России по триатлону «Кама Олимпик». Главные соревнования среди профессионалов пройдут 30 июля с 7:00 до 15:00 в районе набережной Камы и железнодорожного вокзала Пермь-1.

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Пермская набережная Камы не вместила все обилие городских мероприятий. В ближайшие выходные на территорию претендовали организаторы музыкального фестиваля «Причал», чемпионата России по триатлону и традиционного Дня Военно-морского флота. В итоге предпочтение отдали спортсменам, а остальным пришлось потесниться. Так, устроителям «Причала» пришлось отменить обещанный трансфер гостей речного вокзала до судоверфи на теплоходе. «Трансфер до фестиваля в воскресенье в 12:00 отменяется! В связи с проведением городских спортивных соревнований на центральной набережной и перекрытием пешеходных подходов к причалу мы не сможем посадить пассажиров на трамвайчик на Речном вокзале», — говорится на странице фестиваля «Причал» в соцсети «ВКонтакте». Деньги за купленные билеты обещают вернуть. Ранее URA.RU уже сообщало, что из-за соревнований по триатлону с набережной перенесли празднование Дня ВМФ, который отмечался там не один год. 29 и 30 июля в Перми состоится чемпионат России по триатлону «Кама Олимпик». Главные соревнования среди профессионалов пройдут 30 июля с 7:00 до 15:00 в районе набережной Камы и железнодорожного вокзала Пермь-1.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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