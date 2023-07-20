В Перми решили изменить формат празднования Дня ВМФ

Пермяки не смогут собраться в День ВМФ на набережной Камы, как это было раньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми празднование Дня Военно-морского флота впервые за несколько лет перенесут с набережной в центральную часть города. Это связано с проведением на набережной соревнований по триатлону. Объявление размещено в группе «Ветераны Перми» в соцсети «ВКонтакте».

«Обстоятельства сложились так, что привычный сценарий проведения [Дня ВМФ] придется изменить. Дело в том, что 30 июля на набережной реки Камы будут проходить всероссийские соревнования по триатлону. Набережная будет занята под это мероприятие, а акватория реки занята под заплывы. Для речных судов любого размера вводится запрет на передвижение во время проведения спортивной дисциплины», — говорится в соцсети. Ветеранов Военно-морского флота просят с пониманием отнестись к данной ситуации.

День ВМФ, по традиции, отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году празднования начнутся в Перми в 11 часов с митинга у памятника «Солдат России» на улице Сибирской. Затем участники отправятся на праздничный концерт, который пройдет в Доме учителя.

29 и 30 июля в краевой столице пройдут соревнования федерации триатлона России среди любителей «Лига триатлона». Спортсменам предстоит пройти три этапа: плавательный (в акватории реки Кама), велоэтап (по центральным улицам Перми) и беговой вдоль набережной Камы.