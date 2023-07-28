ГИБДД Челябинска сняла с регистрации золотой автомобиль-карету. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Миллер и самокаты. Тюмень, дпс
Сотрудники выявили изменения в конструкции транспортного средства Фото:

В Челябинске сотрудники ГИБДД сняли с регистрации золотой Ford Expedition, стилизованных под карету. Как объяснили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, санкции были наложены из-за внесения изменений в конструкцию автомобиля.

«Регистрация транспортного средства прекращена. Сотрудники выявили изменения в конструкции транспортного средства, которые были внесены без согласования с ГИБДД», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В ведомстве рассказали, что столкнулись с кастомным автомобилем у дома №123 по проспекту Победы. В ходе проверки выяснилось, что никто не регистрировал новый вид автомобиля, и передвигался по городу, нарушая тем самым ПДД.

Ford Expedition буквально разделили на две части, собрали короб в виде кареты и соединили все три части. Помимо этого автомобиль перекрасили в золотой цвет и наложили кружевной рисунок.

Автомобиль-карету сняли с регистрации
Автомобиль-карету сняли с регистрации
Фото:

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В Челябинске сотрудники ГИБДД сняли с регистрации золотой Ford Expedition, стилизованных под карету. Как объяснили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, санкции были наложены из-за внесения изменений в конструкцию автомобиля. «Регистрация транспортного средства прекращена. Сотрудники выявили изменения в конструкции транспортного средства, которые были внесены без согласования с ГИБДД», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве рассказали, что столкнулись с кастомным автомобилем у дома №123 по проспекту Победы. В ходе проверки выяснилось, что никто не регистрировал новый вид автомобиля, и передвигался по городу, нарушая тем самым ПДД. Ford Expedition буквально разделили на две части, собрали короб в виде кареты и соединили все три части. Помимо этого автомобиль перекрасили в золотой цвет и наложили кружевной рисунок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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