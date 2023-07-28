Сотрудники выявили изменения в конструкции транспортного средства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске сотрудники ГИБДД сняли с регистрации золотой Ford Expedition, стилизованных под карету. Как объяснили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, санкции были наложены из-за внесения изменений в конструкцию автомобиля.

«Регистрация транспортного средства прекращена. Сотрудники выявили изменения в конструкции транспортного средства, которые были внесены без согласования с ГИБДД», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В ведомстве рассказали, что столкнулись с кастомным автомобилем у дома №123 по проспекту Победы. В ходе проверки выяснилось, что никто не регистрировал новый вид автомобиля, и передвигался по городу, нарушая тем самым ПДД.

Ford Expedition буквально разделили на две части, собрали короб в виде кареты и соединили все три части. Помимо этого автомобиль перекрасили в золотой цвет и наложили кружевной рисунок.