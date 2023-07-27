Стрелявший в кредитора и угнавший его машину пермяк проведет 12 лет в колонии

К 12 годам колонии строго режима приговорили пермяка, который пытался застрелить и задушить кредитора, а потом угнал его машину. В СУ СК РФ по Пермском краю уточнили, что в начале 2018 года виновный занял крупную сумму денег у своего знакомого.
«Ранее судимому жителю Перми назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 70 тысяч рублей. Осужденный, не желая возвращать долг, вооружился пистолетом и подкараулил потерпевшего на одной из улиц города. Он произвел три выстрела в направлении головы знакомого. <…> Затем виновный повалил мужчину на дорогу и стал душить. После совершения преступления попытался скрыться, завладев машиной кредитора», — указано в сообщении на сайте ведомства.
Потерпевшему отбиться от нападавшего помог прохожий, который среагировал на крики о помощи. Следствием было установлено, что злоумышленник влетел в сугроб на угнанном автомобиле, не справившись с управлением, а затем скрылся с места ДТП. «Через некоторое время нападавшего удалось разыскать и задержать», — передают силовики.
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