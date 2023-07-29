29 июля 2023
28 июля 2023

В Екатеринбурге определили 11 каратистов, которые поедут на чемпионат мира. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие объектов Фестиваля студенческого спорта. Екатеринбург, борьба, прием, дзюдо, единоборства, дзюдоисты
Спортсмены поедут на чемпионат мира в Токио Фото:

В Екатеринбурге на турнире по карате RCC Kyokushin Fight определили 11 спортсменов, которые поедут на чемпионат мира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК.

«11 человек из участников турнира в этому году отправятся на чемпионат мира в Токио. Следующие полгода им запрещено выступать, но наш турнир согласован международным офисом Федерации IKO, поэтому для ребят это хорошая подготовка», — цитирует пресс-служба слова президента Федерации каратэ киокусинкай по Свердловской области Андрея Чиркова.

Турнир RCC Kyokushin Fight проходит в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК второй раз. Его призовой фонд — миллион рублей.

Результаты турнира

Весовая категория до 60 кг

1. Кирилл Псарев, Хабаровск

2. Сергей Ким, Кемерово

3. Арсен Гасоян, Екатеринбург

Весовая категория до 70 кг

1. Тимур Чичинадзе, Санкт-Петербург

2. Роман Пархоменко, Екатеринбург

3. Александр Фролов, Уфа

Весовая категория до 80 кг

1. Максим Щербина, Хабаровск

2. Илья Поляков, Екатеринбург

3. Аскар Артемьев, Верхняя Пышма

Весовая категория свыше 90 кг

1. Андрей Лузин, Калининград

2. Владислав Глинских, Екатеринбург

3. Евгений Юрасов, Дзержинск

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В Екатеринбурге на турнире по карате RCC Kyokushin Fight определили 11 спортсменов, которые поедут на чемпионат мира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «11 человек из участников турнира в этому году отправятся на чемпионат мира в Токио. Следующие полгода им запрещено выступать, но наш турнир согласован международным офисом Федерации IKO, поэтому для ребят это хорошая подготовка», — цитирует пресс-служба слова президента Федерации каратэ киокусинкай по Свердловской области Андрея Чиркова. Турнир RCC Kyokushin Fight проходит в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК второй раз. Его призовой фонд — миллион рублей. Результаты турнира Весовая категория до 60 кг 1. Кирилл Псарев, Хабаровск 2. Сергей Ким, Кемерово 3. Арсен Гасоян, Екатеринбург Весовая категория до 70 кг 1. Тимур Чичинадзе, Санкт-Петербург 2. Роман Пархоменко, Екатеринбург 3. Александр Фролов, Уфа Весовая категория до 80 кг 1. Максим Щербина, Хабаровск 2. Илья Поляков, Екатеринбург 3. Аскар Артемьев, Верхняя Пышма Весовая категория свыше 90 кг 1. Андрей Лузин, Калининград 2. Владислав Глинских, Екатеринбург 3. Евгений Юрасов, Дзержинск
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