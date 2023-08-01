NYT: власти РФ пытаются влиять на россиян через игры

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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, ворлд оф тэнкс
Власти РФ привлекают новых сторонников через видеоигры, пишет NYT Фото:

В популярных видеоиграх появляются материалы, с помощью которых российские власти стремятся привлечь новую аудиторию. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Власти РФ оказывают влияние на россиян через Minecraft и другие популярные игры, пытаясь тем самым привлечь новых сторонников», — говорится в материале газеты. Там добавили, что канал русской версии World of Tanks отметил годовщину разгрома нацистской Германии с помощью воссоздания парада танков Советского Союза.

В игровой платформе Roblox пользователь создал силы МВД для празднования Дня России. В Minecraft российские игроки воссоздали битву за город Соледар на Украине, заключили в газете.

Ранее стало известно, что в России планируется создание идеологически правильных видеоигр, отражающих отечественную историю и ценности. Также отмечалось, что поправки, запрещающие видеоигры, содержащие пропаганду ЛГБТ, порнографию, насилие и жестокость, были отклонены Комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи в связи с нечеткостью формулировок, передает РАПСИ.

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В популярных видеоиграх появляются материалы, с помощью которых российские власти стремятся привлечь новую аудиторию. Об этом сообщает газета The New York Times. «Власти РФ оказывают влияние на россиян через Minecraft и другие популярные игры, пытаясь тем самым привлечь новых сторонников», — говорится в материале газеты. Там добавили, что канал русской версии World of Tanks отметил годовщину разгрома нацистской Германии с помощью воссоздания парада танков Советского Союза. В игровой платформе Roblox пользователь создал силы МВД для празднования Дня России. В Minecraft российские игроки воссоздали битву за город Соледар на Украине, заключили в газете. Ранее стало известно, что в России планируется создание идеологически правильных видеоигр, отражающих отечественную историю и ценности. Также отмечалось, что поправки, запрещающие видеоигры, содержащие пропаганду ЛГБТ, порнографию, насилие и жестокость, были отклонены Комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи в связи с нечеткостью формулировок, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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