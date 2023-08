NYT: власти РФ пытаются влиять на россиян через игры

01 августа 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Власти РФ привлекают новых сторонников через видеоигры, пишет NYT Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В популярных видеоиграх появляются материалы, с помощью которых российские власти стремятся привлечь новую аудиторию. Об этом сообщает газета The New York Times. «Власти РФ оказывают влияние на россиян через Minecraft и другие популярные игры, пытаясь тем самым привлечь новых сторонников», — говорится в материале газеты. Там добавили, что канал русской версии World of Tanks отметил годовщину разгрома нацистской Германии с помощью воссоздания парада танков Советского Союза. В игровой платформе Roblox пользователь создал силы МВД для празднования Дня России. В Minecraft российские игроки воссоздали битву за город Соледар на Украине, заключили в газете. Ранее стало известно, что в России планируется создание идеологически правильных видеоигр, отражающих отечественную историю и ценности. Также отмечалось, что поправки, запрещающие видеоигры, содержащие пропаганду ЛГБТ, порнографию, насилие и жестокость, были отклонены Комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи в связи с нечеткостью формулировок, передает РАПСИ.

В популярных видеоиграх появляются материалы, с помощью которых российские власти стремятся привлечь новую аудиторию. Об этом сообщает газета The New York Times. «Власти РФ оказывают влияние на россиян через Minecraft и другие популярные игры, пытаясь тем самым привлечь новых сторонников», — говорится в материале газеты. Там добавили, что канал русской версии World of Tanks отметил годовщину разгрома нацистской Германии с помощью воссоздания парада танков Советского Союза. В игровой платформе Roblox пользователь создал силы МВД для празднования Дня России. В Minecraft российские игроки воссоздали битву за город Соледар на Украине, заключили в газете. Ранее стало известно, что в России планируется создание идеологически правильных видеоигр, отражающих отечественную историю и ценности. Также отмечалось, что поправки, запрещающие видеоигры, содержащие пропаганду ЛГБТ, порнографию, насилие и жестокость, были отклонены Комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи в связи с нечеткостью формулировок, передает РАПСИ.