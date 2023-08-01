Строительный холдинг перевел деньги на кампанию кандидата в гордуму Тюмени

ГК «72 меридиан» помогает единороссу Худякову избраться в гордуму Тюмени

В избирательный фонд кандидата Ивана Худякова поступило 450 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Группа компаний «72 меридиан» стала спонсором предвыборной кампании единоросса Ивана Худякова, который выдвинулся на выборы в депутаты гордумы Тюмени. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области.

Согласно документу, в избирательный фонд Худякова поступило 50 тысяч рублей от ООО «ГК «72 меридиан». Кроме того, кандидата, работающего в компании «Мостострой-11», поддержали еще несколько предприятий: строительная компания «На высоте», «Стройтехника» и другие. Всего в фонд Худякова, который еще пополняется, поступило 450 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что спонсором кампании ректора аграрного университета Елены Бойко, которая планирует переизбраться в гордуму Тюмени, стали крупнейшие предприятия АПК региона. Выборы в представительный орган пройдут 10 сентября.