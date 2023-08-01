Власти ХМАО готовы платить главе департамента культуры 250 тысяч рублей

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа открыло вакансию директора департамента культуры и национальной политики. Согласно данным, опубликованным на портале «Госслужба», будущему сотруднику готовы платить от 210 до 250 тысяч рублей.
«Открыта вакансия на должность: директор департамента культуры и национальной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Заработная плата — от 210 до 250 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте. Будущий руководитель ведомства будет проводить в командировках 20% служебного времени.
Кандидаты должны иметь уровень высшего образования не ниже специалитета или магистратуры. Обязательно наличие опыта работы по специальности и на гражданской службе не менее четырех лет. Документы от претендентов принимаются до 7 августа, после чего необходимо пройти несколько ступеней отбора, а показавшие наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору округа Наталье Комаровой.
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