Власти ХМАО готовы платить главе департамента культуры 250 тысяч рублей

02 августа 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

Успешные кандидаты будут приглашены на собеседование с губернатором ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство Ханты-Мансийского автономного округа открыло вакансию директора департамента культуры и национальной политики. Согласно данным, опубликованным на портале «Госслужба», будущему сотруднику готовы платить от 210 до 250 тысяч рублей. «Открыта вакансия на должность: директор департамента культуры и национальной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Заработная плата — от 210 до 250 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте. Будущий руководитель ведомства будет проводить в командировках 20% служебного времени. Кандидаты должны иметь уровень высшего образования не ниже специалитета или магистратуры. Обязательно наличие опыта работы по специальности и на гражданской службе не менее четырех лет. Документы от претендентов принимаются до 7 августа, после чего необходимо пройти несколько ступеней отбора, а показавшие наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору округа Наталье Комаровой.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа открыло вакансию директора департамента культуры и национальной политики. Согласно данным, опубликованным на портале «Госслужба», будущему сотруднику готовы платить от 210 до 250 тысяч рублей. «Открыта вакансия на должность: директор департамента культуры и национальной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Заработная плата — от 210 до 250 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте. Будущий руководитель ведомства будет проводить в командировках 20% служебного времени. Кандидаты должны иметь уровень высшего образования не ниже специалитета или магистратуры. Обязательно наличие опыта работы по специальности и на гражданской службе не менее четырех лет. Документы от претендентов принимаются до 7 августа, после чего необходимо пройти несколько ступеней отбора, а показавшие наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору округа Наталье Комаровой.