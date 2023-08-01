01 августа 2023
31 июля 2023

Власти ХМАО готовы платить главе департамента культуры 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Успешные кандидаты будут приглашены на собеседование с губернатором ХМАО Фото:

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа открыло вакансию директора департамента культуры и национальной политики. Согласно данным, опубликованным на портале «Госслужба», будущему сотруднику готовы платить от 210 до 250 тысяч рублей.

«Открыта вакансия на должность: директор департамента культуры и национальной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Заработная плата — от 210 до 250 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте. Будущий руководитель ведомства будет проводить в командировках 20% служебного времени.

Кандидаты должны иметь уровень высшего образования не ниже специалитета или магистратуры. Обязательно наличие опыта работы по специальности и на гражданской службе не менее четырех лет. Документы от претендентов принимаются до 7 августа, после чего необходимо пройти несколько ступеней отбора, а показавшие наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору округа Наталье Комаровой.

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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа открыло вакансию директора департамента культуры и национальной политики. Согласно данным, опубликованным на портале «Госслужба», будущему сотруднику готовы платить от 210 до 250 тысяч рублей. «Открыта вакансия на должность: директор департамента культуры и национальной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Заработная плата — от 210 до 250 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте. Будущий руководитель ведомства будет проводить в командировках 20% служебного времени. Кандидаты должны иметь уровень высшего образования не ниже специалитета или магистратуры. Обязательно наличие опыта работы по специальности и на гражданской службе не менее четырех лет. Документы от претендентов принимаются до 7 августа, после чего необходимо пройти несколько ступеней отбора, а показавшие наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору округа Наталье Комаровой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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