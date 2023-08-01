01 августа 2023

Автомобиль протаранил дорожное ограждение на развязке в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
О дорожном происшествии сообщили очевидцы Фото:

На одной из развязок Перми машина влетела в дорожное ограждение. О происшествии утром 2 августа сообщили очевидцы.

«ДТП на развязке в Перми. Микрорайона Нагорный, в направлении Верхних Муллов», — пояснили горожане, сфотографировавшие аварию. Сообщение опубликовано в группе «М DПС Пермский Край» в соцсети «ВКонтакте». Других подробностей нет.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена после получения ответа.

Машина протаранила дорожное ограждение на пермской развязке
Машина протаранила дорожное ограждение на пермской развязке
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На одной из развязок Перми машина влетела в дорожное ограждение. О происшествии утром 2 августа сообщили очевидцы. «ДТП на развязке в Перми. Микрорайона Нагорный, в направлении Верхних Муллов», — пояснили горожане, сфотографировавшие аварию. Сообщение опубликовано в группе «М DПС Пермский Край» в соцсети «ВКонтакте». Других подробностей нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена после получения ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...