О дорожном происшествии сообщили очевидцы
На одной из развязок Перми машина влетела в дорожное ограждение. О происшествии утром 2 августа сообщили очевидцы.
«ДТП на развязке в Перми. Микрорайона Нагорный, в направлении Верхних Муллов», — пояснили горожане, сфотографировавшие аварию. Сообщение опубликовано в группе «М DПС Пермский Край» в соцсети «ВКонтакте». Других подробностей нет.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена после получения ответа.
Машина протаранила дорожное ограждение на пермской развязке
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