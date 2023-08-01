Больше половины челябинцев получали сообщения от мошенников

МТС: среди челябинцев 56% регулярно получали сообщения с вредоносными ссылками от мошенников

02 августа 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Под СМС-рассылки с фишинговыми ссылками попали 56% опрошенных жителей области Фото: Анна Майорова © URA.RU Больше половины жителей Челябинской области в первом полугодии 2023 года получали сообщения в СМС, мессенджерах и электронных письмах с вредоносными ссылками от мошенников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании МТС, треть жителей сталкивались с фишингом два или более раза в месяц. «В первом полугодии 2023 года 35% пользователей сталкивались с фишинговыми рассылками два и более раза в месяц. Еще 21,4% пользователей — один раз в месяц. Вообще не сталкивались с фишингом за этот период менее четверти респондентов», — отметили URA.RU в МТС. Челябинская область наравне с другими регионами УрФО заняла третье место в стране по количеству сообщений с вредоносным содержанием. При этом на рассылки якобы от банков пришлось 13% всех мошеннических контактов. Также фишинговые письма распространялись от имени госорганов и крупных промышленных предприятий. Статистика показала, что на регионы Урала пришелся вал сообщений, в которых мошенники просили ввести логин и пароль от личных кабинетов в различных сервисах. По этому показателю УрФО также оказался в тройке лидеров антирейтинга. На Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую и Курганскую области пришлось почти 12% всех таких СМС. Аналитики сервиса МТС RED результаты социсследования объяснили ростом объемов фишинговых атак. С 2020 года показатель удвоился. Директор МТС в Челябинской области Андрей Березной пояснил, что если проявить невнимательность, то переход по вредоносной ссылке может закончиться потерей контроля над своим аккаунтом. Исследователи выявили характерные черты фишинговых рассылок. Оказалось, что они стимулируют желание к быстрому заработку. Среди опрошенных челябинцев 48% получали сообщения с предложениями вложить денежные средства в акции и проекты с высокой доходностью, еще 28% — приобрести товар со значительной скидкой. Порядка 12% респондентов столкнулись с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше половины жителей Челябинской области в первом полугодии 2023 года получали сообщения в СМС, мессенджерах и электронных письмах с вредоносными ссылками от мошенников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании МТС, треть жителей сталкивались с фишингом два или более раза в месяц. «В первом полугодии 2023 года 35% пользователей сталкивались с фишинговыми рассылками два и более раза в месяц. Еще 21,4% пользователей — один раз в месяц. Вообще не сталкивались с фишингом за этот период менее четверти респондентов», — отметили URA.RU в МТС. Челябинская область наравне с другими регионами УрФО заняла третье место в стране по количеству сообщений с вредоносным содержанием. При этом на рассылки якобы от банков пришлось 13% всех мошеннических контактов. Также фишинговые письма распространялись от имени госорганов и крупных промышленных предприятий. Статистика показала, что на регионы Урала пришелся вал сообщений, в которых мошенники просили ввести логин и пароль от личных кабинетов в различных сервисах. По этому показателю УрФО также оказался в тройке лидеров антирейтинга. На Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую и Курганскую области пришлось почти 12% всех таких СМС. Аналитики сервиса МТС RED результаты социсследования объяснили ростом объемов фишинговых атак. С 2020 года показатель удвоился. Директор МТС в Челябинской области Андрей Березной пояснил, что если проявить невнимательность, то переход по вредоносной ссылке может закончиться потерей контроля над своим аккаунтом. Исследователи выявили характерные черты фишинговых рассылок. Оказалось, что они стимулируют желание к быстрому заработку. Среди опрошенных челябинцев 48% получали сообщения с предложениями вложить денежные средства в акции и проекты с высокой доходностью, еще 28% — приобрести товар со значительной скидкой. Порядка 12% респондентов столкнулись с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства.