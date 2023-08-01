В Свердловской области стоимость услуг ЖКХ может вырасти на 15%

Свердловские власти предложили повысить стоимость услуг за ЖКХ

02 августа 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Новые ставки начнут действовать во второй половине 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стоимость коммунальных услуг в Свердловской области может вырасти на 15% во второй половине 2024 года. Предложение о том, чтобы проиндексировать квартплату, внес губернатор Евгений Куйвашев. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. В документе указано, что с 1 января по 30 июня 2024 года индекс изменения платы за коммунальные услуги составит 0%, а с 1 июля 2024 года его предлагают поднять на 11%. При этом размер допустимого отклонения от этой величины — 4%, то есть плата может подняться на 7-15%. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области резко выросли взносы на капремонт — на 40%. Согласно новому тарифу, плата составляет 14 рублей 81 копейку за квадратный метр.

Стоимость коммунальных услуг в Свердловской области может вырасти на 15% во второй половине 2024 года. Предложение о том, чтобы проиндексировать квартплату, внес губернатор Евгений Куйвашев. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. В документе указано, что с 1 января по 30 июня 2024 года индекс изменения платы за коммунальные услуги составит 0%, а с 1 июля 2024 года его предлагают поднять на 11%. При этом размер допустимого отклонения от этой величины — 4%, то есть плата может подняться на 7-15%. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области резко выросли взносы на капремонт — на 40%. Согласно новому тарифу, плата составляет 14 рублей 81 копейку за квадратный метр.