01 августа 2023

В Свердловской области стоимость услуг ЖКХ может вырасти на 15%

Свердловские власти предложили повысить стоимость услуг за ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые ставки начнут действовать во второй половине 2024 года Фото:

Стоимость коммунальных услуг в Свердловской области может вырасти на 15% во второй половине 2024 года. Предложение о том, чтобы проиндексировать квартплату, внес губернатор Евгений Куйвашев. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что с 1 января по 30 июня 2024 года индекс изменения платы за коммунальные услуги составит 0%, а с 1 июля 2024 года его предлагают поднять на 11%. При этом размер допустимого отклонения от этой величины — 4%, то есть плата может подняться на 7-15%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области резко выросли взносы на капремонт — на 40%. Согласно новому тарифу, плата составляет 14 рублей 81 копейку за квадратный метр.

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Стоимость коммунальных услуг в Свердловской области может вырасти на 15% во второй половине 2024 года. Предложение о том, чтобы проиндексировать квартплату, внес губернатор Евгений Куйвашев. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. В документе указано, что с 1 января по 30 июня 2024 года индекс изменения платы за коммунальные услуги составит 0%, а с 1 июля 2024 года его предлагают поднять на 11%. При этом размер допустимого отклонения от этой величины — 4%, то есть плата может подняться на 7-15%. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области резко выросли взносы на капремонт — на 40%. Согласно новому тарифу, плата составляет 14 рублей 81 копейку за квадратный метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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