В Перми осудили военного, который пытался убить жену из ревности

03 августа 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Судья вынес приговор по уголовному делу контрактника Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермский военный гарнизонный суд вынес приговор бывшему военнослужащему Росгвардии, который в порыве ревности едва не зарезал свою супругу. Женщина выжила благодаря оказанной вовремя помощи. Информация об этом размещена в картотеке суда. В ходе рассмотрения уголовного дела выяснилось, что супруга контрактника вернулась домой ночью после корпоратива. Муж ее приревновал и устроил скандал, после чего женщина уехала ночевать к друзьям семьи. «Днем в квартиру к друзьям пришел пьяный разъяренный военнослужащий, который показал своему другу переписку жены с каким-то мужчиной. После этого контрактник прошел на кухню, где была его жена и несколько раз ударил ее ножом в затылок, шею и спину. Преступника остановили друзья семьи, которые вытолкали его из квартиры, а пострадавшей вызвали скорую помощь», — говорится в документах суда. Травмы, которые получила женщина, могли быть смертельными. Благодаря работе врачей ей удалось выжить. Всего ревнивый муж нанес жене восемь колото-резаных ран. В суде он сказал, что не планировал убивать супругу. Выслушав все стороны, суд признал экс-военнослужащего виновным в покушении на убийство и отправил его в колонию строгого режима на семь лет, а также лишил воинского звания. При этом суд учел в качестве смягчающего обстоятельства, что контрактник имеет ведомственные медали, поощрялся грамотами и благодарностями различных должностных лиц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский военный гарнизонный суд вынес приговор бывшему военнослужащему Росгвардии, который в порыве ревности едва не зарезал свою супругу. Женщина выжила благодаря оказанной вовремя помощи. Информация об этом размещена в картотеке суда. В ходе рассмотрения уголовного дела выяснилось, что супруга контрактника вернулась домой ночью после корпоратива. Муж ее приревновал и устроил скандал, после чего женщина уехала ночевать к друзьям семьи. «Днем в квартиру к друзьям пришел пьяный разъяренный военнослужащий, который показал своему другу переписку жены с каким-то мужчиной. После этого контрактник прошел на кухню, где была его жена и несколько раз ударил ее ножом в затылок, шею и спину. Преступника остановили друзья семьи, которые вытолкали его из квартиры, а пострадавшей вызвали скорую помощь», — говорится в документах суда. Травмы, которые получила женщина, могли быть смертельными. Благодаря работе врачей ей удалось выжить. Всего ревнивый муж нанес жене восемь колото-резаных ран. В суде он сказал, что не планировал убивать супругу. Выслушав все стороны, суд признал экс-военнослужащего виновным в покушении на убийство и отправил его в колонию строгого режима на семь лет, а также лишил воинского звания. При этом суд учел в качестве смягчающего обстоятельства, что контрактник имеет ведомственные медали, поощрялся грамотами и благодарностями различных должностных лиц.