03 августа 2023

Хит Берлинского кинофестиваля «Импостер» покажут в Перми раньше всероссийской премьеры

Японский триллер «Импостер» покажут в Перми за день до российской премьеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Кинотеатр. Курган , кинотеатр, зрители
Пермяки увидят «Импостер» первыми Фото:

Японский триллер «Импостер», который получил массу положительных откликов на Берлинском кинофестивале, покажут в Перми за день до российской премьеры. Сеанс пройдет в киноцентре «Премьер» 9 августа.

«Приглашаем вас 9 августа в 20:00 на предпремьерный показ картины режиссера Кадзуеси Кумакири. „Импостер“ впервые показали на Берлинском кинофестивале в рамках программы Berlinale Special, где он получил сугубо положительные отзывы от профессиональной прессы», — сообщается на странице «Премьера» в соцсети «ВКонтакте».

Лента рассказывает историю успешного молодого карьериста Шунсуке Кавамура, который проваливается в люк. Спастись он пытается, используя социальные сети. Его посты становятся очень популярными, но реакция пользователей неоднозначна. Российская премьера фильма состоится 10 августа.

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Японский триллер «Импостер», который получил массу положительных откликов на Берлинском кинофестивале, покажут в Перми за день до российской премьеры. Сеанс пройдет в киноцентре «Премьер» 9 августа. «Приглашаем вас 9 августа в 20:00 на предпремьерный показ картины режиссера Кадзуеси Кумакири. „Импостер“ впервые показали на Берлинском кинофестивале в рамках программы Berlinale Special, где он получил сугубо положительные отзывы от профессиональной прессы», — сообщается на странице «Премьера» в соцсети «ВКонтакте». Лента рассказывает историю успешного молодого карьериста Шунсуке Кавамура, который проваливается в люк. Спастись он пытается, используя социальные сети. Его посты становятся очень популярными, но реакция пользователей неоднозначна. Российская премьера фильма состоится 10 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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