Хит Берлинского кинофестиваля «Импостер» покажут в Перми раньше всероссийской премьеры

Японский триллер «Импостер» покажут в Перми за день до российской премьеры

04 августа 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Пермяки увидят «Импостер» первыми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Японский триллер «Импостер», который получил массу положительных откликов на Берлинском кинофестивале, покажут в Перми за день до российской премьеры. Сеанс пройдет в киноцентре «Премьер» 9 августа. «Приглашаем вас 9 августа в 20:00 на предпремьерный показ картины режиссера Кадзуеси Кумакири. „Импостер“ впервые показали на Берлинском кинофестивале в рамках программы Berlinale Special, где он получил сугубо положительные отзывы от профессиональной прессы», — сообщается на странице «Премьера» в соцсети «ВКонтакте». Лента рассказывает историю успешного молодого карьериста Шунсуке Кавамура, который проваливается в люк. Спастись он пытается, используя социальные сети. Его посты становятся очень популярными, но реакция пользователей неоднозначна. Российская премьера фильма состоится 10 августа.

Японский триллер «Импостер», который получил массу положительных откликов на Берлинском кинофестивале, покажут в Перми за день до российской премьеры. Сеанс пройдет в киноцентре «Премьер» 9 августа. «Приглашаем вас 9 августа в 20:00 на предпремьерный показ картины режиссера Кадзуеси Кумакири. „Импостер“ впервые показали на Берлинском кинофестивале в рамках программы Berlinale Special, где он получил сугубо положительные отзывы от профессиональной прессы», — сообщается на странице «Премьера» в соцсети «ВКонтакте». Лента рассказывает историю успешного молодого карьериста Шунсуке Кавамура, который проваливается в люк. Спастись он пытается, используя социальные сети. Его посты становятся очень популярными, но реакция пользователей неоднозначна. Российская премьера фильма состоится 10 августа.