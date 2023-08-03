Хит Берлинского кинофестиваля «Импостер» покажут в Перми раньше всероссийской премьеры

Японский триллер «Импостер», который получил массу положительных откликов на Берлинском кинофестивале, покажут в Перми за день до российской премьеры. Сеанс пройдет в киноцентре «Премьер» 9 августа.
«Приглашаем вас 9 августа в 20:00 на предпремьерный показ картины режиссера Кадзуеси Кумакири. „Импостер“ впервые показали на Берлинском кинофестивале в рамках программы Berlinale Special, где он получил сугубо положительные отзывы от профессиональной прессы», — сообщается на странице «Премьера» в соцсети «ВКонтакте».
Лента рассказывает историю успешного молодого карьериста Шунсуке Кавамура, который проваливается в люк. Спастись он пытается, используя социальные сети. Его посты становятся очень популярными, но реакция пользователей неоднозначна. Российская премьера фильма состоится 10 августа.
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