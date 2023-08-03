Пермякам, готовым к работам на высоте, предлагают зарплату в 250 тысяч

04 августа 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Малярам необходимо трудиться на покраске заводских объектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае набирают на работу вахтовым методом маляров с опытом промышленного альпинизма. Необходимо будет трудиться в Оренбургской области на покраске объектов завода «Орскнефтеоргсинтез». В опубликованном на сайте «Авито» объявлении сообщается, что заработная плата маляров в среднем составляет 250 тысяч рублей. Сроки вахты не указаны. «Вакансии для жителей Пермского края. Маляры по металлу с опытом работы промышленного альпинизма, можно без подтверждающих документов. Город Орск, покрасочные работы вахтой на заводе „Орскнефтеоргсинтез“, большие объемы. Покраска металлоконструкций, где нанесен заводской грунт — 691 рубль за квадратный метр, покраска по эстакадам — 498 рублей за квадратный метр. В среднем выходит 250 тысяч рублей, можно заработать больше», — говорится в объявлении. Уточняется, что заработная плата начисляется на карту дважды в месяц. Также рабочим бесплатно предоставляются питание, жилье, спецодежда и средства индивидуальной защиты. Помимо этого, им оплачивают проезд или перелет из Перми или Пермского края до места работы. Приветствуется трудоустройство бригадами. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищут водителей большегрузных автомобилей на зарплату в 300 тысяч рублей. Столько работодатель обещает заплатить за вахту в 30 смен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае набирают на работу вахтовым методом маляров с опытом промышленного альпинизма. Необходимо будет трудиться в Оренбургской области на покраске объектов завода «Орскнефтеоргсинтез». В опубликованном на сайте «Авито» объявлении сообщается, что заработная плата маляров в среднем составляет 250 тысяч рублей. Сроки вахты не указаны. «Вакансии для жителей Пермского края. Маляры по металлу с опытом работы промышленного альпинизма, можно без подтверждающих документов. Город Орск, покрасочные работы вахтой на заводе „Орскнефтеоргсинтез“, большие объемы. Покраска металлоконструкций, где нанесен заводской грунт — 691 рубль за квадратный метр, покраска по эстакадам — 498 рублей за квадратный метр. В среднем выходит 250 тысяч рублей, можно заработать больше», — говорится в объявлении. Уточняется, что заработная плата начисляется на карту дважды в месяц. Также рабочим бесплатно предоставляются питание, жилье, спецодежда и средства индивидуальной защиты. Помимо этого, им оплачивают проезд или перелет из Перми или Пермского края до места работы. Приветствуется трудоустройство бригадами. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищут водителей большегрузных автомобилей на зарплату в 300 тысяч рублей. Столько работодатель обещает заплатить за вахту в 30 смен.