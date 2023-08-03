03 августа 2023

Пермякам, готовым к работам на высоте, предлагают зарплату в 250 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Малярные работы на передающей антенне на улице Луначарского. Екатеринбург, маляр, промышленный альпинизм, металлическая конструкция, покраска, покрасочные работы, высотник, малярные работы, альпинист
Малярам необходимо трудиться на покраске заводских объектов Фото:

В Пермском крае набирают на работу вахтовым методом маляров с опытом промышленного альпинизма. Необходимо будет трудиться в Оренбургской области на покраске объектов завода «Орскнефтеоргсинтез». В опубликованном на сайте «Авито» объявлении сообщается, что заработная плата маляров в среднем составляет 250 тысяч рублей. Сроки вахты не указаны.

«Вакансии для жителей Пермского края. Маляры по металлу с опытом работы промышленного альпинизма, можно без подтверждающих документов. Город Орск, покрасочные работы вахтой на заводе „Орскнефтеоргсинтез“, большие объемы. Покраска металлоконструкций, где нанесен заводской грунт — 691 рубль за квадратный метр, покраска по эстакадам — 498 рублей за квадратный метр. В среднем выходит 250 тысяч рублей, можно заработать больше», — говорится в объявлении.

Уточняется, что заработная плата начисляется на карту дважды в месяц. Также рабочим бесплатно предоставляются питание, жилье, спецодежда и средства индивидуальной защиты. Помимо этого, им оплачивают проезд или перелет из Перми или Пермского края до места работы. Приветствуется трудоустройство бригадами.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищут водителей большегрузных автомобилей на зарплату в 300 тысяч рублей. Столько работодатель обещает заплатить за вахту в 30 смен.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае набирают на работу вахтовым методом маляров с опытом промышленного альпинизма. Необходимо будет трудиться в Оренбургской области на покраске объектов завода «Орскнефтеоргсинтез». В опубликованном на сайте «Авито» объявлении сообщается, что заработная плата маляров в среднем составляет 250 тысяч рублей. Сроки вахты не указаны. «Вакансии для жителей Пермского края. Маляры по металлу с опытом работы промышленного альпинизма, можно без подтверждающих документов. Город Орск, покрасочные работы вахтой на заводе „Орскнефтеоргсинтез“, большие объемы. Покраска металлоконструкций, где нанесен заводской грунт — 691 рубль за квадратный метр, покраска по эстакадам — 498 рублей за квадратный метр. В среднем выходит 250 тысяч рублей, можно заработать больше», — говорится в объявлении. Уточняется, что заработная плата начисляется на карту дважды в месяц. Также рабочим бесплатно предоставляются питание, жилье, спецодежда и средства индивидуальной защиты. Помимо этого, им оплачивают проезд или перелет из Перми или Пермского края до места работы. Приветствуется трудоустройство бригадами. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищут водителей большегрузных автомобилей на зарплату в 300 тысяч рублей. Столько работодатель обещает заплатить за вахту в 30 смен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...