Пермякам, готовым к работам на высоте, предлагают зарплату в 250 тысяч

В Пермском крае набирают на работу вахтовым методом маляров с опытом промышленного альпинизма. Необходимо будет трудиться в Оренбургской области на покраске объектов завода «Орскнефтеоргсинтез». В опубликованном на сайте «Авито» объявлении сообщается, что заработная плата маляров в среднем составляет 250 тысяч рублей. Сроки вахты не указаны.
«Вакансии для жителей Пермского края. Маляры по металлу с опытом работы промышленного альпинизма, можно без подтверждающих документов. Город Орск, покрасочные работы вахтой на заводе „Орскнефтеоргсинтез“, большие объемы. Покраска металлоконструкций, где нанесен заводской грунт — 691 рубль за квадратный метр, покраска по эстакадам — 498 рублей за квадратный метр. В среднем выходит 250 тысяч рублей, можно заработать больше», — говорится в объявлении.
Уточняется, что заработная плата начисляется на карту дважды в месяц. Также рабочим бесплатно предоставляются питание, жилье, спецодежда и средства индивидуальной защиты. Помимо этого, им оплачивают проезд или перелет из Перми или Пермского края до места работы. Приветствуется трудоустройство бригадами.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищут водителей большегрузных автомобилей на зарплату в 300 тысяч рублей. Столько работодатель обещает заплатить за вахту в 30 смен.
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