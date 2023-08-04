Полицейские Екатеринбурга устроили облаву на самокатчиков. Видео

04 августа 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции ловят самокатчиков-нарушителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские Екатеринбурга устроили облаву на электросамокатчиков. Засаду сотрудники Госавтоинспекции устроили на проспекте Ленина. Ловили только тех водителей, которые нарушали правила. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В центре Екатеринбурга охотятся на самокатчиков, которые гоняют без правил. На перекрестке Карла Либкнехта и Ленина остановили парня. Ему выписали штраф и отпустили», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. «Госавтоинспекция Екатеринбурга с 4 по 6 августа проведет на территории города профилактическое мероприятие „Безопасная дорога“. Особое внимание будет уделено пресечению правонарушений водителями, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, а также не имеющими или лишенными права управления», — отметили в ведомстве.

Полицейские Екатеринбурга устроили облаву на электросамокатчиков. Засаду сотрудники Госавтоинспекции устроили на проспекте Ленина. Ловили только тех водителей, которые нарушали правила. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В центре Екатеринбурга охотятся на самокатчиков, которые гоняют без правил. На перекрестке Карла Либкнехта и Ленина остановили парня. Ему выписали штраф и отпустили», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. «Госавтоинспекция Екатеринбурга с 4 по 6 августа проведет на территории города профилактическое мероприятие „Безопасная дорога“. Особое внимание будет уделено пресечению правонарушений водителями, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, а также не имеющими или лишенными права управления», — отметили в ведомстве.