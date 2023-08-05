CNN: Украина открывает новый фронт атаками морских беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Санкт-Петербурга и Кронштадта. Санкт-Петербург, флот, военный корабль, эсминец, балтийский флот, 620, эскадренный миноносец, беспокойный
Морские беспилотники ВСУ будут нацелены на военные и торговые российские корабли, сообщает CNN Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ открывают новый фронт с помощью использования нового поколения мощных морских беспилотников против российских кораблей в Черном море, включая торговые и военно-морские суда. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Украина, похоже, намерена использовать новое поколение мощных морских беспилотников тем самым, открывая новый фронт в украинском конфликте», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что морские беспилотники могут быть использованы против российских кораблей в Черном море, включая торговые и военно-морские суда.

Ранее стало известно, что надводные дроны ВСУ атаковали порт в Новороссийске, но были уничтожены российскими кораблями «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Благодаря их защите, удалось предотвратить атаку на военно-морскую базу. Также Украина провела массированную атаку с использованием беспилотников на военные объекты в Севастополе. Черноморский флот уничтожил девять воздушных и семь морских дронов в результате этой атаки, передает «Общественное телевидение России».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ открывают новый фронт с помощью использования нового поколения мощных морских беспилотников против российских кораблей в Черном море, включая торговые и военно-морские суда. Об этом сообщает телеканал CNN. «Украина, похоже, намерена использовать новое поколение мощных морских беспилотников тем самым, открывая новый фронт в украинском конфликте», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что морские беспилотники могут быть использованы против российских кораблей в Черном море, включая торговые и военно-морские суда. Ранее стало известно, что надводные дроны ВСУ атаковали порт в Новороссийске, но были уничтожены российскими кораблями «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Благодаря их защите, удалось предотвратить атаку на военно-морскую базу. Также Украина провела массированную атаку с использованием беспилотников на военные объекты в Севастополе. Черноморский флот уничтожил девять воздушных и семь морских дронов в результате этой атаки, передает «Общественное телевидение России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...