CNN: Украина открывает новый фронт атаками морских беспилотников

05 августа 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Морские беспилотники ВСУ будут нацелены на военные и торговые российские корабли, сообщает CNN Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ открывают новый фронт с помощью использования нового поколения мощных морских беспилотников против российских кораблей в Черном море, включая торговые и военно-морские суда. Об этом сообщает телеканал CNN. «Украина, похоже, намерена использовать новое поколение мощных морских беспилотников тем самым, открывая новый фронт в украинском конфликте», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что морские беспилотники могут быть использованы против российских кораблей в Черном море, включая торговые и военно-морские суда. Ранее стало известно, что надводные дроны ВСУ атаковали порт в Новороссийске, но были уничтожены российскими кораблями «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Благодаря их защите, удалось предотвратить атаку на военно-морскую базу. Также Украина провела массированную атаку с использованием беспилотников на военные объекты в Севастополе. Черноморский флот уничтожил девять воздушных и семь морских дронов в результате этой атаки, передает «Общественное телевидение России».

ВСУ открывают новый фронт с помощью использования нового поколения мощных морских беспилотников против российских кораблей в Черном море, включая торговые и военно-морские суда. Об этом сообщает телеканал CNN. «Украина, похоже, намерена использовать новое поколение мощных морских беспилотников тем самым, открывая новый фронт в украинском конфликте», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что морские беспилотники могут быть использованы против российских кораблей в Черном море, включая торговые и военно-морские суда. Ранее стало известно, что надводные дроны ВСУ атаковали порт в Новороссийске, но были уничтожены российскими кораблями «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Благодаря их защите, удалось предотвратить атаку на военно-морскую базу. Также Украина провела массированную атаку с использованием беспилотников на военные объекты в Севастополе. Черноморский флот уничтожил девять воздушных и семь морских дронов в результате этой атаки, передает «Общественное телевидение России».