В морской зоне Севастополя флот обнаружил надводный беспилотник

Спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно
В морской зоне Севастополя обнаружен движущийся надводный беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», — написал он в своем
Развожаев отметил, что спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. По предварительным данным, оно будет возобновлено после 13.00. При этом, по его словам, эвакуация с пляжей не требуется, ситуация находится полностью под контролем флота.
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