В морской зоне Севастополя флот обнаружил надводный беспилотник

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Крым., севастополь, бухта
Спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно Фото:

В морской зоне Севастополя обнаружен движущийся надводный беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», — написал он в своем telegram-канале.

Развожаев отметил, что спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. По предварительным данным, оно будет возобновлено после 13.00. При этом, по его словам, эвакуация с пляжей не требуется, ситуация находится полностью под контролем флота.

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В морской зоне Севастополя обнаружен движущийся надводный беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», — написал он в своем telegram-канале. Развожаев отметил, что спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. По предварительным данным, оно будет возобновлено после 13.00. При этом, по его словам, эвакуация с пляжей не требуется, ситуация находится полностью под контролем флота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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