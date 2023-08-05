В морской зоне Севастополя флот обнаружил надводный беспилотник 05 августа 2023 в 14:06 Размер текста - 17 + Спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В морской зоне Севастополя обнаружен движущийся надводный беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», — написал он в своем telegram-канале . Развожаев отметил, что спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. По предварительным данным, оно будет возобновлено после 13.00. При этом, по его словам, эвакуация с пляжей не требуется, ситуация находится полностью под контролем флота. В морской зоне Севастополя обнаружен движущийся надводный беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», — написал он в своем telegram-канале. Развожаев отметил, что спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. По предварительным данным, оно будет возобновлено после 13.00. При этом, по его словам, эвакуация с пляжей не требуется, ситуация находится полностью под контролем флота. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям