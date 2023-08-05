Развожаев: украинский беспилотник в Севастополе уничтожен

05 августа 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Российский флот обезвредил украинский беспилотник Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU В морской зоне Севастополя уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее он сообщал о принятии необходимых мер для его обезвреживания. «Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале . По его словам, все ограничение для движения водного транспорта отменены. В своем предупреждении до этого губернатор заявлял, что эвакуация людей с пляжей не требуется. Он подчеркивал, что флот контролирует ситуацию.

В морской зоне Севастополя уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее он сообщал о принятии необходимых мер для его обезвреживания. «Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, все ограничение для движения водного транспорта отменены. В своем предупреждении до этого губернатор заявлял, что эвакуация людей с пляжей не требуется. Он подчеркивал, что флот контролирует ситуацию.