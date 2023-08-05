Развожаев: украинский беспилотник в Севастополе уничтожен

Российский флот обезвредил украинский беспилотник
В морской зоне Севастополя уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее он сообщал о принятии необходимых мер для его обезвреживания.
«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», — написал Михаил Развожаев в своем
В своем предупреждении до этого губернатор заявлял, что эвакуация людей с пляжей не требуется. Он подчеркивал, что флот контролирует ситуацию.
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