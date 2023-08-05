Развожаев: украинский беспилотник в Севастополе уничтожен

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Российский флот обезвредил украинский беспилотник Фото:

В морской зоне Севастополя уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее он сообщал о принятии необходимых мер для его обезвреживания.

«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, все ограничение для движения водного транспорта отменены.

В своем предупреждении до этого губернатор заявлял, что эвакуация людей с пляжей не требуется. Он подчеркивал, что флот контролирует ситуацию.

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В морской зоне Севастополя уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ранее он сообщал о принятии необходимых мер для его обезвреживания. «Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, все ограничение для движения водного транспорта отменены. В своем предупреждении до этого губернатор заявлял, что эвакуация людей с пляжей не требуется. Он подчеркивал, что флот контролирует ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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