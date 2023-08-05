Die Welt: ВСУ атаковали российские суда в Черном море, вдохновившись Гитлером

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Военно морской флот. архив. Пермь, корабль, балтийское море, судницын анатолий, пилау
ВСУ несколько раз наносили удары по российским объектам в Черном море за последний месяц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки по порту в Новороссийске (Краснодарский край) морские дроны, которые были созданы по подобию техники времен Адольфа Гитлера. Об сообщает немецкая газета Die Welt.

«Взрывные катера времен Второй мировой войны, особенно в их дистанционно управляемом варианте, были первыми морскими беспилотниками. Аналогичная конструкция, только гораздо более развитая и лучше управляемая, сейчас, по-видимому, использовалась СБУ и ВМС Украины в российском черноморском порту Новороссийск», — говорится в статье газеты.

ВСУ атаковали порт в Новороссийске надводными дронами. В Минобороны России сообщили, что все беспилотники были уничтожены. В обороне участвовали корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Благодаря им была предотвращена атака по военно-морской базе.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после атак по российским объектам в Черном море заявил, что армия РФ нанесет новый удар возмездия. Также он назвал действия ВСУ попыткой устроить экологическую катастрофу.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки по порту в Новороссийске (Краснодарский край) морские дроны, которые были созданы по подобию техники времен Адольфа Гитлера. Об сообщает немецкая газета Die Welt. «Взрывные катера времен Второй мировой войны, особенно в их дистанционно управляемом варианте, были первыми морскими беспилотниками. Аналогичная конструкция, только гораздо более развитая и лучше управляемая, сейчас, по-видимому, использовалась СБУ и ВМС Украины в российском черноморском порту Новороссийск», — говорится в статье газеты. ВСУ атаковали порт в Новороссийске надводными дронами. В Минобороны России сообщили, что все беспилотники были уничтожены. В обороне участвовали корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Благодаря им была предотвращена атака по военно-морской базе. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после атак по российским объектам в Черном море заявил, что армия РФ нанесет новый удар возмездия. Также он назвал действия ВСУ попыткой устроить экологическую катастрофу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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