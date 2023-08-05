Die Welt: ВСУ атаковали российские суда в Черном море, вдохновившись Гитлером

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки по порту в Новороссийске (Краснодарский край) морские дроны, которые были созданы по подобию техники времен Адольфа Гитлера. Об сообщает немецкая газета Die Welt.
«Взрывные катера времен Второй мировой войны, особенно в их дистанционно управляемом варианте, были первыми морскими беспилотниками. Аналогичная конструкция, только гораздо более развитая и лучше управляемая, сейчас, по-видимому, использовалась СБУ и ВМС Украины в российском черноморском порту Новороссийск», — говорится в
ВСУ атаковали порт в Новороссийске надводными дронами. В Минобороны России сообщили, что все беспилотники были уничтожены. В обороне участвовали корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Благодаря им была предотвращена атака по военно-морской базе.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после атак по российским объектам в Черном море заявил, что армия РФ нанесет новый удар возмездия. Также он назвал действия ВСУ попыткой устроить экологическую катастрофу.
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