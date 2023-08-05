05 августа 2023

Водолазы вытащили из воды тело мужчины в Нижнем Тагиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатель. Тюмень, спасательный круг, спасатель
Мужчина отдыхал на речке с друзьями (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) из реки Тагил водолазы вытащили тело 50-летнего мужчины. Об этом сообщили в нижнетагильском центре защиты населения.

«Сегодня водолазы достали утонувшего 50-летнего мужчину из реки Тагил в районе горы Шихан», — пишет пресс-служба центра в соцсети «ВКонтакте». Мужчина отдыхал с друзьями.

По данным спасателей, мужчина был пьян. С начала лета тагильские спасатели второй раз вытаскивают тело человека из воды. Они отметили, что в предыдущий раз, погибший тоже был пьяным.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) из реки Тагил водолазы вытащили тело 50-летнего мужчины. Об этом сообщили в нижнетагильском центре защиты населения. «Сегодня водолазы достали утонувшего 50-летнего мужчину из реки Тагил в районе горы Шихан», — пишет пресс-служба центра в соцсети «ВКонтакте». Мужчина отдыхал с друзьями. По данным спасателей, мужчина был пьян. С начала лета тагильские спасатели второй раз вытаскивают тело человека из воды. Они отметили, что в предыдущий раз, погибший тоже был пьяным. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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