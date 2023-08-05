Водолазы вытащили из воды тело мужчины в Нижнем Тагиле. Фото

06 августа 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Мужчина отдыхал на речке с друзьями (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) из реки Тагил водолазы вытащили тело 50-летнего мужчины. Об этом сообщили в нижнетагильском центре защиты населения. «Сегодня водолазы достали утонувшего 50-летнего мужчину из реки Тагил в районе горы Шихан», — пишет пресс-служба центра в соцсети «ВКонтакте». Мужчина отдыхал с друзьями. По данным спасателей, мужчина был пьян. С начала лета тагильские спасатели второй раз вытаскивают тело человека из воды. Они отметили, что в предыдущий раз, погибший тоже был пьяным. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил. Фото: сообщество «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/tagilskyspasatel Фото: сообщество «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/tagilskyspasatel

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) из реки Тагил водолазы вытащили тело 50-летнего мужчины. Об этом сообщили в нижнетагильском центре защиты населения. «Сегодня водолазы достали утонувшего 50-летнего мужчину из реки Тагил в районе горы Шихан», — пишет пресс-служба центра в соцсети «ВКонтакте». Мужчина отдыхал с друзьями. По данным спасателей, мужчина был пьян. С начала лета тагильские спасатели второй раз вытаскивают тело человека из воды. Они отметили, что в предыдущий раз, погибший тоже был пьяным. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.