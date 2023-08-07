07 августа 2023

Нуланд провела переговоры с лидерами мятежников в Нигере

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Переговоры с мятежниками длились больше двух часов Фото:

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 7 августа с рабочим визитом посетила Нигер. Там она провела переговоры с лицами, возглавляющими госпереворот в стране.

«У Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками», — сообщает телеканал CNN. Переговоры продолжались более двух часов.

Сообщается, что Нуланд несколько раз просила о встрече с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом. Но мятежники ответили ей отказом.

Ранее URA.RU написало, что в Нигере произошел государственный переворот. Президент Мохамед Базум был смещен с поста 27 июля. Военные объявили в стране комендантский час.

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 7 августа с рабочим визитом посетила Нигер. Там она провела переговоры с лицами, возглавляющими госпереворот в стране. «У Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками», — сообщает телеканал CNN. Переговоры продолжались более двух часов. Сообщается, что Нуланд несколько раз просила о встрече с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом. Но мятежники ответили ей отказом. Ранее URA.RU написало, что в Нигере произошел государственный переворот. Президент Мохамед Базум был смещен с поста 27 июля. Военные объявили в стране комендантский час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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