Нуланд провела переговоры с лидерами мятежников в Нигере

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 7 августа с рабочим визитом посетила Нигер. Там она провела переговоры с лицами, возглавляющими госпереворот в стране.
«У Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками», — сообщает телеканал CNN. Переговоры продолжались более двух часов.
Сообщается, что Нуланд несколько раз просила о встрече с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом. Но мятежники ответили ей отказом.
Ранее URA.RU написало, что в Нигере произошел государственный переворот. Президент Мохамед Базум был смещен с поста 27 июля. Военные объявили в стране комендантский час.
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