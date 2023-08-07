Нуланд провела переговоры с лидерами мятежников в Нигере

08 августа 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

Переговоры с мятежниками длились больше двух часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 7 августа с рабочим визитом посетила Нигер. Там она провела переговоры с лицами, возглавляющими госпереворот в стране. «У Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками», — сообщает телеканал CNN. Переговоры продолжались более двух часов. Сообщается, что Нуланд несколько раз просила о встрече с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом. Но мятежники ответили ей отказом. Ранее URA.RU написало, что в Нигере произошел государственный переворот. Президент Мохамед Базум был смещен с поста 27 июля. Военные объявили в стране комендантский час.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 7 августа с рабочим визитом посетила Нигер. Там она провела переговоры с лицами, возглавляющими госпереворот в стране. «У Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками», — сообщает телеканал CNN. Переговоры продолжались более двух часов. Сообщается, что Нуланд несколько раз просила о встрече с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом. Но мятежники ответили ей отказом. Ранее URA.RU написало, что в Нигере произошел государственный переворот. Президент Мохамед Базум был смещен с поста 27 июля. Военные объявили в стране комендантский час.