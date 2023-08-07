Пермские полицейские поймали детей, шалость которых могла привести к сходу поезда

08 августа 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Дети раскладывали на железнодорожных путях камни Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полицейские в Чусовом (Пермский край) поймали троих детей, которые клали камни на железнодорожные пути. Мальчикам и их родителям разъяснили, что подобные поступки могут привести к травмам и сходу поезда с рельс. Об этом URA.RU сообщили в транспортной полиции Пермского края. «Мотивом необдуманных поступков, способных повлечь серьезные проблемы, связанные, как с травмированием самих малолетних, так и со сходом поезда с рельсов стала банальная шалость. Старший из мальчишек ради забавы предложил положить камни на рельсы и посмотреть, как по ним проедет поезд», — сообщили в пресс-службе. Сообщение о том, что неустановленные личности раскладывают камни на железнодорожных путях и создают опасность на дороге поступило от машиниста электропоезда. Он был вынужден совершить резкое торможение, когда обнаружил посторонние предметы на пути. Через некоторое время сотрудники транспортной полиции задержали 8-летнего мальчика, который сознался, что действовал не один, а с друзьями. В итоге родители всех виновных привлекли по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, интересов несовершеннолетних).

Полицейские в Чусовом (Пермский край) поймали троих детей, которые клали камни на железнодорожные пути. Мальчикам и их родителям разъяснили, что подобные поступки могут привести к травмам и сходу поезда с рельс. Об этом URA.RU сообщили в транспортной полиции Пермского края. «Мотивом необдуманных поступков, способных повлечь серьезные проблемы, связанные, как с травмированием самих малолетних, так и со сходом поезда с рельсов стала банальная шалость. Старший из мальчишек ради забавы предложил положить камни на рельсы и посмотреть, как по ним проедет поезд», — сообщили в пресс-службе. Сообщение о том, что неустановленные личности раскладывают камни на железнодорожных путях и создают опасность на дороге поступило от машиниста электропоезда. Он был вынужден совершить резкое торможение, когда обнаружил посторонние предметы на пути. Через некоторое время сотрудники транспортной полиции задержали 8-летнего мальчика, который сознался, что действовал не один, а с друзьями. В итоге родители всех виновных привлекли по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, интересов несовершеннолетних).