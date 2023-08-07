07 августа 2023

Пермские полицейские поймали детей, шалость которых могла привести к сходу поезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, гулаг, мертвая дорога, 503 стройка, жд рельс, жд полотно
Дети раскладывали на железнодорожных путях камни Фото:

Полицейские в Чусовом (Пермский край) поймали троих детей, которые клали камни на железнодорожные пути. Мальчикам и их родителям разъяснили, что подобные поступки могут привести к травмам и сходу поезда с рельс. Об этом URA.RU сообщили в транспортной полиции Пермского края.

«Мотивом необдуманных поступков, способных повлечь серьезные проблемы, связанные, как с травмированием самих малолетних, так и со сходом поезда с рельсов стала банальная шалость. Старший из мальчишек ради забавы предложил положить камни на рельсы и посмотреть, как по ним проедет поезд», — сообщили в пресс-службе.

Сообщение о том, что неустановленные личности раскладывают камни на железнодорожных путях и создают опасность на дороге поступило от машиниста электропоезда. Он был вынужден совершить резкое торможение, когда обнаружил посторонние предметы на пути. Через некоторое время сотрудники транспортной полиции задержали 8-летнего мальчика, который сознался, что действовал не один, а с друзьями. В итоге родители всех виновных привлекли по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, интересов несовершеннолетних).

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Полицейские в Чусовом (Пермский край) поймали троих детей, которые клали камни на железнодорожные пути. Мальчикам и их родителям разъяснили, что подобные поступки могут привести к травмам и сходу поезда с рельс. Об этом URA.RU сообщили в транспортной полиции Пермского края. «Мотивом необдуманных поступков, способных повлечь серьезные проблемы, связанные, как с травмированием самих малолетних, так и со сходом поезда с рельсов стала банальная шалость. Старший из мальчишек ради забавы предложил положить камни на рельсы и посмотреть, как по ним проедет поезд», — сообщили в пресс-службе. Сообщение о том, что неустановленные личности раскладывают камни на железнодорожных путях и создают опасность на дороге поступило от машиниста электропоезда. Он был вынужден совершить резкое торможение, когда обнаружил посторонние предметы на пути. Через некоторое время сотрудники транспортной полиции задержали 8-летнего мальчика, который сознался, что действовал не один, а с друзьями. В итоге родители всех виновных привлекли по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, интересов несовершеннолетних).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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