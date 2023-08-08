В ХМАО нефтяные компании оказались лидерами по числу травм на производстве

09 августа 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

За полгода на нефтяных объектах ХМАО пострадали 30 человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Компании нефтедобывающей отрасли ХМАО оказались лидерами по числу травм на производстве среди всех организаций округа. По статистике Роструда ХМАО, опубликованной на официальном портале, за шесть месяцев 2023 года на рабочем месте пострадали 30 нефтяников — это больше половины всех зафиксированных в округе случаев травматизма. «По данным Государственной инспекции труда в ХМАО зарегистрировано 55 расследованных несчастных случаев, в которых пострадало 55 человек. В сфере добычи полезных ископаемых общее количество пострадавших за шесть месяцев 2023 года составляет 30 человек, в том числе девять случаев со смертельным исходом», — сообщает Роструд. Общее число несчастных случаев в округе увеличилось на 7,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Четверть всех травм произошло из-за падения, обрушения, обвалов предметов и материалов. По итогам расследований самые частые причины несчастных случаев на производстве — нарушение технологического процесса и неудовлетворительная организация работы. Ранее URA.RU писало, что нефтяника из Нижневартовска (ХМАО) придавило контейнером на месторождении в Белоярском районе. В его смерти обвинили машиниста, который управлял автокраном, удерживающим емкость.

Компании нефтедобывающей отрасли ХМАО оказались лидерами по числу травм на производстве среди всех организаций округа. По статистике Роструда ХМАО, опубликованной на официальном портале, за шесть месяцев 2023 года на рабочем месте пострадали 30 нефтяников — это больше половины всех зафиксированных в округе случаев травматизма. «По данным Государственной инспекции труда в ХМАО зарегистрировано 55 расследованных несчастных случаев, в которых пострадало 55 человек. В сфере добычи полезных ископаемых общее количество пострадавших за шесть месяцев 2023 года составляет 30 человек, в том числе девять случаев со смертельным исходом», — сообщает Роструд. Общее число несчастных случаев в округе увеличилось на 7,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Четверть всех травм произошло из-за падения, обрушения, обвалов предметов и материалов. По итогам расследований самые частые причины несчастных случаев на производстве — нарушение технологического процесса и неудовлетворительная организация работы. Ранее URA.RU писало, что нефтяника из Нижневартовска (ХМАО) придавило контейнером на месторождении в Белоярском районе. В его смерти обвинили машиниста, который управлял автокраном, удерживающим емкость.