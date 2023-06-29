Нефтяник из ХМАО пойдет под суд за смерть коллеги

30 июня 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Нефтяника из ХМАО обвиняют в нарушении правил промбезопасности, которое привело к смерти коллеги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нефтяника из Нижневартовска (ХМАО) будут судить за смерть коллеги, работавшего вместе с ним на месторождении в Белоярском районе. Прокуратура ХМАО сообщает, что погибшего придавило контейнером, который вартовчанин передвигал автокраном. «25-летний житель Нижневартовска, находясь на кустовой площадке месторождения нефти им. В.Н. Виноградова, управлял автокраном и нарушил требования промышленной безопасности при производстве транспортировки блок-контейнера, в результате чего сместившийся груз придавил стоящего рядом работника, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Прокуратура провела проверку по инциденту и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста автокрана за нарушение требований безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», — указано в публикации ведомства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Руководителей, которые допустили нарушения на производстве, привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU писало, что следственный комитет ХМАО обвинил старшего механика «Сургутнефтегаза» в гибели сварщика. Из-за отсутствия контроля руководителя подчиненный получил тяжелые травмы, от которых скончался.

Нефтяника из Нижневартовска (ХМАО) будут судить за смерть коллеги, работавшего вместе с ним на месторождении в Белоярском районе. Прокуратура ХМАО сообщает, что погибшего придавило контейнером, который вартовчанин передвигал автокраном. «25-летний житель Нижневартовска, находясь на кустовой площадке месторождения нефти им. В.Н. Виноградова, управлял автокраном и нарушил требования промышленной безопасности при производстве транспортировки блок-контейнера, в результате чего сместившийся груз придавил стоящего рядом работника, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Прокуратура провела проверку по инциденту и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста автокрана за нарушение требований безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», — указано в публикации ведомства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Руководителей, которые допустили нарушения на производстве, привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU писало, что следственный комитет ХМАО обвинил старшего механика «Сургутнефтегаза» в гибели сварщика. Из-за отсутствия контроля руководителя подчиненный получил тяжелые травмы, от которых скончался.