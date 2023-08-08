Махонин вручил грамоты топ-менеджерам, которые помогали с 300-летием Перми

09 августа 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Махонин выразил благодарность 21 компании Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил благодарность предприятиям, банкам и бизнесменам, которые помогли благоустроить территорию Перми к 300-летию города. Ранее правительство региона обратилось к крупным промышленникам и бизнесменам с просьбой помочь с реконструкцией парков и скверов, сообщает сайт администрации губернатора края. «Большое спасибо всем вам за этот подарок городу, за то, что отозвались, вложили средства и время в развитие наших общественных пространств. Уверен, жители и гости города по достоинству это оценят. Каждый раз, отдыхая в парках и скверах или проходя и проезжая рядом, они будут осознавать, что это преображение в городе произошло благодаря вам», — приводит сайт слова губернатора. Среди меценатов, которые способствовали благоустройству города, Махонин назвал «Газпром газораспределение Пермь», спецзастройщика «КОРТРОС-Пермь», «ПЗСП», «Уралбумагу», «ЭЛКА-Кабель», «Центр надежности», «Сбербанк», Пермскую энергосбытовую компанию», филиал АО «Россети Урал» — «Пермэнерго», «Стройкомплект», «Метафракс-Кемикалс», «Новомет-Пермь», «Камский кабель», «Нефтьсервисхолдинг», «Пермский Энергосервис», «Планету здоровья», спецзастройщик «СТРОМ», ПАО НПО «ИСКРА», ПАО «РусГидро» — «Камская ГЭС», филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс». Компании финансово поддерживали проекты к юбилею Перми и организовывали строительство работ. Всего при помощи меценатов было преображены около 40 парков и скверов. Город отмечал свой юбилей 12 июля. В честь праздника в столице Прикамья перед жителями города выступили Zivert, Александр Айвазов и Татьяна Овсиенко, Дмитрий Колдун, группа «Невский проспект», Ирина Нельсон, Ваня Дмитриенко, Денис Клявер, Artik&Asti и «Иванушки International». По сообщению организаторов, всего эти концерты пришли послушать более 300 тысяч пермяков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил благодарность предприятиям, банкам и бизнесменам, которые помогли благоустроить территорию Перми к 300-летию города. Ранее правительство региона обратилось к крупным промышленникам и бизнесменам с просьбой помочь с реконструкцией парков и скверов, сообщает сайт администрации губернатора края. «Большое спасибо всем вам за этот подарок городу, за то, что отозвались, вложили средства и время в развитие наших общественных пространств. Уверен, жители и гости города по достоинству это оценят. Каждый раз, отдыхая в парках и скверах или проходя и проезжая рядом, они будут осознавать, что это преображение в городе произошло благодаря вам», — приводит сайт слова губернатора. Среди меценатов, которые способствовали благоустройству города, Махонин назвал «Газпром газораспределение Пермь», спецзастройщика «КОРТРОС-Пермь», «ПЗСП», «Уралбумагу», «ЭЛКА-Кабель», «Центр надежности», «Сбербанк», Пермскую энергосбытовую компанию», филиал АО «Россети Урал» — «Пермэнерго», «Стройкомплект», «Метафракс-Кемикалс», «Новомет-Пермь», «Камский кабель», «Нефтьсервисхолдинг», «Пермский Энергосервис», «Планету здоровья», спецзастройщик «СТРОМ», ПАО НПО «ИСКРА», ПАО «РусГидро» — «Камская ГЭС», филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс». Компании финансово поддерживали проекты к юбилею Перми и организовывали строительство работ. Всего при помощи меценатов было преображены около 40 парков и скверов. Город отмечал свой юбилей 12 июля. В честь праздника в столице Прикамья перед жителями города выступили Zivert, Александр Айвазов и Татьяна Овсиенко, Дмитрий Колдун, группа «Невский проспект», Ирина Нельсон, Ваня Дмитриенко, Денис Клявер, Artik&Asti и «Иванушки International». По сообщению организаторов, всего эти концерты пришли послушать более 300 тысяч пермяков.