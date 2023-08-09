Губернатор Текслер приехал с рабочим визитом в Казань (Республика Татарстан) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 августа встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время рабочей поездки в республику. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Спасибо другу Рустаму Минниханову за теплую встречу в Казани! Полезно перенимать опыт у коллег, знакомиться с лучшими практиками. Заехал на ряд соцобъектов, познакомился с работой ИТ-парка», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона также отметил, что развитие информационных технологий важно. Наработки и опыт, привезенный из Казани, можно будет применить на площадке будущего университетского кампуса.