Челябинский губернатор Текслер встретился с главой Татарстана Миннихановым. Фото

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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, текслер алексей
Губернатор Текслер приехал с рабочим визитом в Казань (Республика Татарстан) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 августа встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время рабочей поездки в республику. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Спасибо другу Рустаму Минниханову за теплую встречу в Казани! Полезно перенимать опыт у коллег, знакомиться с лучшими практиками. Заехал на ряд соцобъектов, познакомился с работой ИТ-парка», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона также отметил, что развитие информационных технологий важно. Наработки и опыт, привезенный из Казани, можно будет применить на площадке будущего университетского кампуса.

Губернатора Алексея Текслера (слева) в Казани встретил глава республики Рустам Минниханов (справа)
Губернатора Алексея Текслера (слева) в Казани встретил глава республики Рустам Минниханов (справа)
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 августа встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время рабочей поездки в республику. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Спасибо другу Рустаму Минниханову за теплую встречу в Казани! Полезно перенимать опыт у коллег, знакомиться с лучшими практиками. Заехал на ряд соцобъектов, познакомился с работой ИТ-парка», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона также отметил, что развитие информационных технологий важно. Наработки и опыт, привезенный из Казани, можно будет применить на площадке будущего университетского кампуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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