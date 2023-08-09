В Тюмени сгорели два пассажирских автобуса. Видео

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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, мчс, дым, пожарная охрана, тушение огня, огонь, вода из шланга
В центре Тюмени загорелся пассажирский автобус Фото:

На улице Республики в Тюмени загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По данным МЧС, пожар в общественном транспорте произошел также на ул. Профсоюзной.

«Улица Республики. Горит автобус», — сообщил анонимный автор публикации, прикрепив подтверждающую видеозапись.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о происшествии. В 16:25 на пульт диспетчера поступил сигнал о том, что на ул. Республики в Тюмени загорелся пассажирский автобус. Водитель потушил огонь собственными силами, до приезда сотрудников МЧС. Еще один автобус загорелся на ул. Профсоюзной, в районе дома №11. Силами МЧС возгорание было оперативно ликвидировано. По предварительным данным, обошлось без пострадавших», — сообщили там URA.RU.

В региональном управлении департамента здравоохранения агентству подтвердили информацию о ЧП на ул. Республики. «Вызов поступил в 17:14, прибытие бригады скорой помощи в 17:20. За медицинской помощью обращений не было», — пояснили там URA.RU.

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На улице Республики в Тюмени загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По данным МЧС, пожар в общественном транспорте произошел также на ул. Профсоюзной. «Улица Республики. Горит автобус», — сообщил анонимный автор публикации, прикрепив подтверждающую видеозапись. В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о происшествии. В 16:25 на пульт диспетчера поступил сигнал о том, что на ул. Республики в Тюмени загорелся пассажирский автобус. Водитель потушил огонь собственными силами, до приезда сотрудников МЧС. Еще один автобус загорелся на ул. Профсоюзной, в районе дома №11. Силами МЧС возгорание было оперативно ликвидировано. По предварительным данным, обошлось без пострадавших», — сообщили там URA.RU. В региональном управлении департамента здравоохранения агентству подтвердили информацию о ЧП на ул. Республики. «Вызов поступил в 17:14, прибытие бригады скорой помощи в 17:20. За медицинской помощью обращений не было», — пояснили там URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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