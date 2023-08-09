В центре Тюмени загорелся пассажирский автобус Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На улице Республики в Тюмени загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По данным МЧС, пожар в общественном транспорте произошел также на ул. Профсоюзной.

«Улица Республики. Горит автобус», — сообщил анонимный автор публикации, прикрепив подтверждающую видеозапись.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о происшествии. В 16:25 на пульт диспетчера поступил сигнал о том, что на ул. Республики в Тюмени загорелся пассажирский автобус. Водитель потушил огонь собственными силами, до приезда сотрудников МЧС. Еще один автобус загорелся на ул. Профсоюзной, в районе дома №11. Силами МЧС возгорание было оперативно ликвидировано. По предварительным данным, обошлось без пострадавших», — сообщили там URA.RU.

В региональном управлении департамента здравоохранения агентству подтвердили информацию о ЧП на ул. Республики. «Вызов поступил в 17:14, прибытие бригады скорой помощи в 17:20. За медицинской помощью обращений не было», — пояснили там URA.RU.