09 августа 2023

В Испании допустили победу России над Европой в случае смены власти в Нигере

ABC: Сахель — идеальный регион для стратегии Путина против Европы
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, африканские флаги, флаги африки
Африка может стать для России регионом противостояния Европе Фото:

Смена власти в Нигере может сыграть в пользу России и стать противовесом в противостоянии с Европой. Об этом сообщает испанская пресса.

«Сахель (тропический саванный регион в Африке — примечание URA.RU) — идеальный регион для стратегии Владимира Путина по созданию „зажима“ против Европы», — сообщило испанское издание ABC. По словам автора статьи, в Нигере может сложиться ситуация, после которой Франция утратит свое влияние, как это случилось в Мали Буркина-Фасо.

Ранее URA.RU сообщало, что военные мятежники, сместившие с поста президента Нигера Мохамеда Базума, обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Один из лидеров переворота генерал Салифоу Моди связался с представителем частной военной компании во время визита в Мали.

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Смена власти в Нигере может сыграть в пользу России и стать противовесом в противостоянии с Европой. Об этом сообщает испанская пресса. «Сахель (тропический саванный регион в Африке — примечание URA.RU) — идеальный регион для стратегии Владимира Путина по созданию „зажима“ против Европы», — сообщило испанское издание ABC. По словам автора статьи, в Нигере может сложиться ситуация, после которой Франция утратит свое влияние, как это случилось в Мали Буркина-Фасо. Ранее URA.RU сообщало, что военные мятежники, сместившие с поста президента Нигера Мохамеда Базума, обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Один из лидеров переворота генерал Салифоу Моди связался с представителем частной военной компании во время визита в Мали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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