В Испании допустили победу России над Европой в случае смены власти в Нигере

ABC: Сахель — идеальный регион для стратегии Путина против Европы

10 августа 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

Африка может стать для России регионом противостояния Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Смена власти в Нигере может сыграть в пользу России и стать противовесом в противостоянии с Европой. Об этом сообщает испанская пресса. «Сахель (тропический саванный регион в Африке — примечание URA.RU) — идеальный регион для стратегии Владимира Путина по созданию „зажима“ против Европы», — сообщило испанское издание ABC . По словам автора статьи, в Нигере может сложиться ситуация, после которой Франция утратит свое влияние, как это случилось в Мали Буркина-Фасо. Ранее URA.RU сообщало, что военные мятежники, сместившие с поста президента Нигера Мохамеда Базума, обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Один из лидеров переворота генерал Салифоу Моди связался с представителем частной военной компании во время визита в Мали.

Смена власти в Нигере может сыграть в пользу России и стать противовесом в противостоянии с Европой. Об этом сообщает испанская пресса. «Сахель (тропический саванный регион в Африке — примечание URA.RU) — идеальный регион для стратегии Владимира Путина по созданию „зажима“ против Европы», — сообщило испанское издание ABC. По словам автора статьи, в Нигере может сложиться ситуация, после которой Франция утратит свое влияние, как это случилось в Мали Буркина-Фасо. Ранее URA.RU сообщало, что военные мятежники, сместившие с поста президента Нигера Мохамеда Базума, обратились за помощью к ЧВК «Вагнер». Один из лидеров переворота генерал Салифоу Моди связался с представителем частной военной компании во время визита в Мали.