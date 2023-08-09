Жителю ХМАО вынесли приговор за уклонение от армии

Суд приговорил жителя Нижневартовска к штрафу за уклонение от армии

10 августа 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

За уклонение от службы в армии мужчину приговорили к штрафу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя Нижневартовска приговорили к штрафу в 45 тысяч рублей по уголовному делу за уклонение от службы в армии. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. «В результате рассмотрения уголовного дела Самиев Д. К. признан виновным совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 328. Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45000 рублей. Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания не установлено», — говорится на сайте суда. Вынося приговор, суд учел отсутствие других судимостей у мужчины и отягчающих обстоятельств. У него также есть маленький ребенок, а сам нижневартовец явился с повинной и раскаялся в содеянном. Ранее URA.RU рассказывало, что суд ХМАО признал за военкоматами право призывать на службу граждан, которым предприятие оформило бронь от мобилизации. С такой формулировкой орган правосудия отклонил повторную попытку работника «Сургутнефтегаза» оспорить решение военного комиссариата о призыве на военную службу.

Жителя Нижневартовска приговорили к штрафу в 45 тысяч рублей по уголовному делу за уклонение от службы в армии. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. «В результате рассмотрения уголовного дела Самиев Д. К. признан виновным совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 328. Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45000 рублей. Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания не установлено», — говорится на сайте суда. Вынося приговор, суд учел отсутствие других судимостей у мужчины и отягчающих обстоятельств. У него также есть маленький ребенок, а сам нижневартовец явился с повинной и раскаялся в содеянном. Ранее URA.RU рассказывало, что суд ХМАО признал за военкоматами право призывать на службу граждан, которым предприятие оформило бронь от мобилизации. С такой формулировкой орган правосудия отклонил повторную попытку работника «Сургутнефтегаза» оспорить решение военного комиссариата о призыве на военную службу.