09 августа 2023

Жителю ХМАО вынесли приговор за уклонение от армии

Суд приговорил жителя Нижневартовска к штрафу за уклонение от армии
© Служба новостей «URA.RU»
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За уклонение от службы в армии мужчину приговорили к штрафу Фото:

Жителя Нижневартовска приговорили к штрафу в 45 тысяч рублей по уголовному делу за уклонение от службы в армии. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

«В результате рассмотрения уголовного дела Самиев Д. К. признан виновным совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 328. Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45000 рублей. Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания не установлено», — говорится на сайте суда.

Вынося приговор, суд учел отсутствие других судимостей у мужчины и отягчающих обстоятельств. У него также есть маленький ребенок, а сам нижневартовец явился с повинной и раскаялся в содеянном.

Ранее URA.RU рассказывало, что суд ХМАО признал за военкоматами право призывать на службу граждан, которым предприятие оформило бронь от мобилизации. С такой формулировкой орган правосудия отклонил повторную попытку работника «Сургутнефтегаза» оспорить решение военного комиссариата о призыве на военную службу.

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Жителя Нижневартовска приговорили к штрафу в 45 тысяч рублей по уголовному делу за уклонение от службы в армии. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. «В результате рассмотрения уголовного дела Самиев Д. К. признан виновным совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 328. Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45000 рублей. Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания не установлено», — говорится на сайте суда. Вынося приговор, суд учел отсутствие других судимостей у мужчины и отягчающих обстоятельств. У него также есть маленький ребенок, а сам нижневартовец явился с повинной и раскаялся в содеянном. Ранее URA.RU рассказывало, что суд ХМАО признал за военкоматами право призывать на службу граждан, которым предприятие оформило бронь от мобилизации. С такой формулировкой орган правосудия отклонил повторную попытку работника «Сургутнефтегаза» оспорить решение военного комиссариата о призыве на военную службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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