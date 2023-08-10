В Екатеринбурге установили столбы, которые видел Александр I в свой визит на Урал. Фото

В Екатеринбурге обновили обелиски «Московской заставы»

10 августа 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Эскизный проект «Московской заставы» разработали в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на пересечении улиц Московская-Ленина воссоздали обелиски «Московской заставы» — они повторяют образ верстовых столбов, установленных к приезду императора Александра I в 1824 году. Однако официального открытия еще не было, пояснили URA.RU в мэрии города. «Открытие пройдет после завершения благоустройства. О дате сообщим дополнительно», — рассказали в пресс-службе. Но уже сейчас заметно, что на аллее преобразились скамейки и идет уборка территории. Обновление «Московской заставы» началось в мае 2023 года. Обновленные обелиски стали одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга.

В Екатеринбурге на пересечении улиц Московская-Ленина воссоздали обелиски «Московской заставы» — они повторяют образ верстовых столбов, установленных к приезду императора Александра I в 1824 году. Однако официального открытия еще не было, пояснили URA.RU в мэрии города. «Открытие пройдет после завершения благоустройства. О дате сообщим дополнительно», — рассказали в пресс-службе. Но уже сейчас заметно, что на аллее преобразились скамейки и идет уборка территории. Обновление «Московской заставы» началось в мае 2023 года. Обновленные обелиски стали одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга.