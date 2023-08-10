В Екатеринбурге установили столбы, которые видел Александр I в свой визит на Урал. Фото

В Екатеринбурге обновили обелиски «Московской заставы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Копии исторических столбов Московской заставы. Екатеринбург, проспект ленина, аллея на ленина, московская застава, западная граница екатеринбурга
Эскизный проект «Московской заставы» разработали в 2021 году Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Московская-Ленина воссоздали обелиски «Московской заставы» — они повторяют образ верстовых столбов, установленных к приезду императора Александра I в 1824 году. Однако официального открытия еще не было, пояснили URA.RU в мэрии города.

«Открытие пройдет после завершения благоустройства. О дате сообщим дополнительно», — рассказали в пресс-службе. Но уже сейчас заметно, что на аллее преобразились скамейки и идет уборка территории.

Обновление «Московской заставы» началось в мае 2023 года. Обновленные обелиски стали одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Московская-Ленина воссоздали обелиски «Московской заставы» — они повторяют образ верстовых столбов, установленных к приезду императора Александра I в 1824 году. Однако официального открытия еще не было, пояснили URA.RU в мэрии города. «Открытие пройдет после завершения благоустройства. О дате сообщим дополнительно», — рассказали в пресс-службе. Но уже сейчас заметно, что на аллее преобразились скамейки и идет уборка территории. Обновление «Московской заставы» началось в мае 2023 года. Обновленные обелиски стали одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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