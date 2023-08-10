Гурарий передала Орлову запросы екатеринбуржцев на постройку спортивных объектов

По словам Анны Гурарий, далеко не все горожане в курсе, какие возможности у них есть Фото: Московец Илья © URA.RU

Директор департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анна Гурарий, которую университет выдвинул на выборы в думу Екатеринбурга (округ №9), исполняет обещания, не дожидаясь попадания во власть. Мэру Алексею Орлову уже переданы первые запросы горожан на строительство современных площадок во дворах.

Утром 10 августа Орлов вместе с Гурарий открыл возле дома №22/2 новую футбольную площадку, построенную по программе «Спорт в каждый двор». «Кировский район ежегодно получает по одному такому объекту. Будет и на следующий год заявляться. [К тому же] губернатор поддержал продление этой программы, она очень востребована у жителей», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.

На глазах у журналистов Гурарий передала мэру два адреса, где жители уже высказываются за появление спортивных объектов. Один она раскрыла корреспонденту (ул. Академическая, 25), а другой пока оставила в тайне.

По словам Гурарий, в Екатеринбурге действует много программ, но горожане о них просто не знают — и это большая проблема. «Есть, например, очень хорошая программа муниципального инициативного бюджетирования. Она касается не огороженных площадок на муниципальной земле. Соответственно, такие места мы тоже смотрим. Яркий пример — сквер на ул. Генеральская. Он на муниципальной земле. И тоже рассказываем жителям, что есть такие программы», — поделилась молодая ученая.

Любители футбола смогут заниматься на площадке уже в августе, рассказал мэр Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU