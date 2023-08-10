Анна Гурарий презентовала мэру Екатеринбурга идеи по обновлению дендропарка

Анна Гурарий несколько недель обсуждала судьбу парка с неравнодушными екатеринбуржцами Фото: Московец Илья © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга уже в этом году подготовит проект обновления дендропарка в Кировском районе, рассказал глава города Алексей Орлов по итогам визита на объект вместе с Анной Гурарий — директором департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ, новым публичным представителем вуза. Она подсказала мэру, что действительно волнует горожан, передает корреспондент URA.RU.

Гурарий, которая идет на выборы в думу от «Единой России» по округу №9, опросила 1,5 тысячи человек. Гуляющие в парке мамы обеспокоены тем, что туда приходят люди с алкоголем, а за порядком при этом никто не следит. Орлов пообещал поговорить с шефом УМВД Максимом Метелицей. Вторая проблема — новые ключи, которые вызывают подтопления. Отсыпать прогулочные дорожки, не зная, где конкретно эти водные источники находятся, бессмысленно, отметила Гурарий. Орлов так же согласился.

Он со своей стороны обратил внимание на ограждения. «Мы же договаривались: красивые заборы, которые не нужны на улично-дорожной сети, переносим сюда», — сказал Орлов главе комитета по благоустройства Тамаре Благодатковой с некоторым раздражением.

Делегация посетила парк утром 10 августа Фото: Московец Илья © URA.RU

Ему также показали новую теплицу, там его настигла горожанка. «Парк в запустении, потому что нет финансирования», — возмутилась женщина. И привела в пример Ялту. Орлов, которому милее пример Минска (был там в прошлом году), пообещал, что деньги в бюджете найдет.

Еще одна проблема, на которую обратила внимание Гурарий, связана с тем, что люди недостаточно информированы: «Например, многие, когда парк закрывается на просушку, не знают, для чего это делается». Решение есть. Уже несколько лет в УрФУ действует программа проектного обучения — когда заказчик приходит в вуз за услугой, а студенты разных направлений ему эту услугу оказывают. Бесплатно, ради получения опыта. И Гурарий сказала, что, если руководство парка обратится в университет, там готовы взять на себя медийное сопровождение. Орлову эта идея понравилась.

«Дендропарк — один из самых крупных в нашей стране. Его очень любят жители и гости нашего города. Есть проблемы с подтоплением, эксплуатацией в весенний период. Техзадание мы в этом году подготовим — чтобы зайти в проектирование. Необходимо сделать хорошую детскую площадку, освещение, тепличным комплексном будем заниматься, до конца августа подготовим новый туалетный модуль», — описал ближайшие планы мэр.

Анна Гурарий подчеркнула, что речь идет не о реконструкции, а об обновлении парка: «Слово «реконструкция» многих пугает. Потому что горожане, как мы выяснили во время опроса, за то, чтобы максимально сохранить деревья, которые есть. Поэтому мы говорим — «обновление».

Другой парк, которым прямо сейчас занимается Гурарий, — парк им. Блюхера. Но там сложнее — из-за охранного статуса. Даже раскопки оперативно не провести, чтобы сделать нормальное освещение. «Максимум, что сейчас можно сделать — отсыпать дорожки, поставить новые урны, скамейки», — поделалась Гурарий. Эти планы она обсуждает с районной управой.

Дендропарк популярен среди горожан. Проект благоустройства парка был подготовлен несколько лет назад, но его так и не реализовали — из-за плохого подрядчика Фото: Московец Илья © URA.RU

Один из озвученных планов — укрепление «острова», чтобы знаменитая ива не ушла под воду Фото: Московец Илья © URA.RU

Возмущенная горожанка догнала Алексея Орлова, когда он зашел в теплицу Фото: Московец Илья © URA.RU