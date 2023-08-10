Суд приговорил пермяка к обязательным работам и штрафу за убийство лося

За убийство лося в лесу на территории Суксунского округа жителя Перми приговорили к обязательным работам и штрафу в размере 320 тысяч рублей. Суд постановил, что отстрел животного был произведен, когда была запрещена охота, пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Суд <…> назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на срок один год три месяца с удержанием 5% заработка в доход государства, конфисковал охотничий карабин», — написано на сайте ведомства. Виновного также обязали выплатить материальный ущерб в размере 320 тысяч рублей.
Пермяк застрелил лося в феврале текущего года. Перед судом на имущество браконьера наложили арест.
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