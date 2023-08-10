Суд приговорил пермяка к обязательным работам и штрафу за убийство лося

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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Браконьер застрелил лося в феврале, когда это было запрещено Фото:

За убийство лося в лесу на территории Суксунского округа жителя Перми приговорили к обязательным работам и штрафу в размере 320 тысяч рублей. Суд постановил, что отстрел животного был произведен, когда была запрещена охота, пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд <…> назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на срок один год три месяца с удержанием 5% заработка в доход государства, конфисковал охотничий карабин», — написано на сайте ведомства. Виновного также обязали выплатить материальный ущерб в размере 320 тысяч рублей.

Пермяк застрелил лося в феврале текущего года. Перед судом на имущество браконьера наложили арест.

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За убийство лося в лесу на территории Суксунского округа жителя Перми приговорили к обязательным работам и штрафу в размере 320 тысяч рублей. Суд постановил, что отстрел животного был произведен, когда была запрещена охота, пояснили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд <…> назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на срок один год три месяца с удержанием 5% заработка в доход государства, конфисковал охотничий карабин», — написано на сайте ведомства. Виновного также обязали выплатить материальный ущерб в размере 320 тысяч рублей. Пермяк застрелил лося в феврале текущего года. Перед судом на имущество браконьера наложили арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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