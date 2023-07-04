На имущество пермяка наложили арест из-за убийства лося

04 июля 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Браконьер застрелил лося в лесном массиве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прокуратура Суксунского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в незаконной охоте с причинением крупного ущерба из-за убийства лося. На имущество мужчины наложен арест. «По версии следствия, обвиняемый в феврале 2023 года, находясь в лесу Суксунского городского округа, не имея разрешительных документов, совершил незаконный отстрел одной особи дикого животного — лося. В целях возмещения вреда, причиненного противоправными действиями, на имущество обвиняемого наложен арест», — сообщает прокуратура Пермского края. Уточняется, что ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил более 400 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Суксунский районный суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Пермского края незаконно убили лося и наврали, что нашли его тушу в пакете. В суде распознали ложь и приговорили виновных к обязательным работам.

Прокуратура Суксунского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в незаконной охоте с причинением крупного ущерба из-за убийства лося. На имущество мужчины наложен арест. «По версии следствия, обвиняемый в феврале 2023 года, находясь в лесу Суксунского городского округа, не имея разрешительных документов, совершил незаконный отстрел одной особи дикого животного — лося. В целях возмещения вреда, причиненного противоправными действиями, на имущество обвиняемого наложен арест», — сообщает прокуратура Пермского края. Уточняется, что ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил более 400 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Суксунский районный суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Пермского края незаконно убили лося и наврали, что нашли его тушу в пакете. В суде распознали ложь и приговорили виновных к обязательным работам.