На имущество пермяка наложили арест из-за убийства лося

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Браконьер застрелил лося в лесном массиве Фото:

Прокуратура Суксунского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в незаконной охоте с причинением крупного ущерба из-за убийства лося. На имущество мужчины наложен арест.

«По версии следствия, обвиняемый в феврале 2023 года, находясь в лесу Суксунского городского округа, не имея разрешительных документов, совершил незаконный отстрел одной особи дикого животного — лося. В целях возмещения вреда, причиненного противоправными действиями, на имущество обвиняемого наложен арест», — сообщает прокуратура Пермского края.

Уточняется, что ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил более 400 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Суксунский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Пермского края незаконно убили лося и наврали, что нашли его тушу в пакете. В суде распознали ложь и приговорили виновных к обязательным работам.

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Прокуратура Суксунского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в незаконной охоте с причинением крупного ущерба из-за убийства лося. На имущество мужчины наложен арест. «По версии следствия, обвиняемый в феврале 2023 года, находясь в лесу Суксунского городского округа, не имея разрешительных документов, совершил незаконный отстрел одной особи дикого животного — лося. В целях возмещения вреда, причиненного противоправными действиями, на имущество обвиняемого наложен арест», — сообщает прокуратура Пермского края. Уточняется, что ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил более 400 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Суксунский районный суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Пермского края незаконно убили лося и наврали, что нашли его тушу в пакете. В суде распознали ложь и приговорили виновных к обязательным работам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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