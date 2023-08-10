В Екатеринбург съедутся похоронщики со всей страны

11 августа 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге пройдет похоронный форум Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге проведут Уральский форум специалистов похоронного дела. Ритуальщики встретятся 17 и 18 августа в одной из гостиниц города. В первый день программы ожидается конкурс по так называемой танатопрактике: работники ритуальных услуг со всей страны будут соревноваться в мастерстве по бальзамированию, одеванию и нанесению макияжа манекенам, имитирующих мертвых людей. Победителю заплатят 200 тыс рублей, а серебряному призеру — 100 тыс рублей. Во второй день будут проходить всевозможные обучающие тренинги и семинары для похоронщиков. Проводить их будет плеяда различных специалистов, в числе которых психологи, юристы, экономисты и прочие.

В Екатеринбурге проведут Уральский форум специалистов похоронного дела. Ритуальщики встретятся 17 и 18 августа в одной из гостиниц города. В первый день программы ожидается конкурс по так называемой танатопрактике: работники ритуальных услуг со всей страны будут соревноваться в мастерстве по бальзамированию, одеванию и нанесению макияжа манекенам, имитирующих мертвых людей. Победителю заплатят 200 тыс рублей, а серебряному призеру — 100 тыс рублей. Во второй день будут проходить всевозможные обучающие тренинги и семинары для похоронщиков. Проводить их будет плеяда различных специалистов, в числе которых психологи, юристы, экономисты и прочие.