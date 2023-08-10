10 августа 2023

В Екатеринбург съедутся похоронщики со всей страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, цветы, кладбище, деревянный крест
В Екатеринбурге пройдет похоронный форум Фото:

В Екатеринбурге проведут Уральский форум специалистов похоронного дела. Ритуальщики встретятся 17 и 18 августа в одной из гостиниц города.

В первый день программы ожидается конкурс по так называемой танатопрактике: работники ритуальных услуг со всей страны будут соревноваться в мастерстве по бальзамированию, одеванию и нанесению макияжа манекенам, имитирующих мертвых людей. Победителю заплатят 200 тыс рублей, а серебряному призеру — 100 тыс рублей.

Во второй день будут проходить всевозможные обучающие тренинги и семинары для похоронщиков. Проводить их будет плеяда различных специалистов, в числе которых психологи, юристы, экономисты и прочие.

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В Екатеринбурге проведут Уральский форум специалистов похоронного дела. Ритуальщики встретятся 17 и 18 августа в одной из гостиниц города. В первый день программы ожидается конкурс по так называемой танатопрактике: работники ритуальных услуг со всей страны будут соревноваться в мастерстве по бальзамированию, одеванию и нанесению макияжа манекенам, имитирующих мертвых людей. Победителю заплатят 200 тыс рублей, а серебряному призеру — 100 тыс рублей. Во второй день будут проходить всевозможные обучающие тренинги и семинары для похоронщиков. Проводить их будет плеяда различных специалистов, в числе которых психологи, юристы, экономисты и прочие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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