Дорогу перекроют до 11 апреля 2024 года
В Металлургическом районе Челябинска на девять месяцев частично ограничат движение на улице Черкасской из-за ремонта. Об этом сообщили в администрации города.
«Установка опор контактной сети с 14 августа 2023 года по 11 апреля 2024 года … от улицы Черкасской, 17 (нечетная сторона) до улицы Калмыкова и от Калмыкова до Свердловского тракта, 1Н (четная сторона). Будет частично ограничено движение транспорта по крайней правой полосе», — сообщается в telegram-канале мэрии Челябинска.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку. Об открытии движения власти сообщат дополнительно.
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