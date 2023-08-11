11 августа 2023

В Металлургическом районе Челябинска частично закроют движение. Карта

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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги, комсомольский проспект
Дорогу перекроют до 11 апреля 2024 года Фото:

В Металлургическом районе Челябинска на девять месяцев частично ограничат движение на улице Черкасской из-за ремонта. Об этом сообщили в администрации города.

«Установка опор контактной сети с 14 августа 2023 года по 11 апреля 2024 года … от улицы Черкасской, 17 (нечетная сторона) до улицы Калмыкова и от Калмыкова до Свердловского тракта, 1Н (четная сторона). Будет частично ограничено движение транспорта по крайней правой полосе», — сообщается в telegram-канале мэрии Челябинска.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку. Об открытии движения власти сообщат дополнительно.

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В Металлургическом районе Челябинска на девять месяцев частично ограничат движение на улице Черкасской из-за ремонта. Об этом сообщили в администрации города. «Установка опор контактной сети с 14 августа 2023 года по 11 апреля 2024 года … от улицы Черкасской, 17 (нечетная сторона) до улицы Калмыкова и от Калмыкова до Свердловского тракта, 1Н (четная сторона). Будет частично ограничено движение транспорта по крайней правой полосе», — сообщается в telegram-канале мэрии Челябинска. Водителей просят учитывать дорожную обстановку. Об открытии движения власти сообщат дополнительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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