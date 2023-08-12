12 августа 2023
11 августа 2023

Пермский туроператор предлагает поварам на теплоходе зарплату и бесплатное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теплоход "Николай Гоголь" (1959 г.в.) компания "Кама-тревел". Пермь, кама тревел, теплоход гоголь, шлюпочная палуба
Повара будут питаться и жить на судне бесплатно Фото:

Жителей Пермского края зовут работать поварами на теплоходы «Хирург Разумовский», «Н.В.Гоголь» и «Козьма Минин». Компания «Кама-Трэвел» обещает предоставить сотрудникам бесплатное питание и проживание на судне. Объявление о наборе персонала опубликовано на портале «Авито».

«Туроператор открывает набор персонала, требуются повара на теплоходы. Условия: униформа, проживание и питание — бесплатные, есть возможность посещать города в свободное от работы время. Зарплата: от 50 000 рублей», — передает работодатель.

Повара должны обеспечить питанием туристов и команду теплохода, готовить блюда в соответствии с рецептами, соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте. Соискатели должны иметь профильное образование и опыт работы от одного года

Ранее пермяков приглашали работать официантами на теплоходы. Претендентам обещали зарплату в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Пермского края зовут работать поварами на теплоходы «Хирург Разумовский», «Н.В.Гоголь» и «Козьма Минин». Компания «Кама-Трэвел» обещает предоставить сотрудникам бесплатное питание и проживание на судне. Объявление о наборе персонала опубликовано на портале «Авито». «Туроператор открывает набор персонала, требуются повара на теплоходы. Условия: униформа, проживание и питание — бесплатные, есть возможность посещать города в свободное от работы время. Зарплата: от 50 000 рублей», — передает работодатель. Повара должны обеспечить питанием туристов и команду теплохода, готовить блюда в соответствии с рецептами, соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте. Соискатели должны иметь профильное образование и опыт работы от одного года Ранее пермяков приглашали работать официантами на теплоходы. Претендентам обещали зарплату в размере 30 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...