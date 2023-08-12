Пермский туроператор предлагает поварам на теплоходе зарплату и бесплатное жилье

Жителей Пермского края зовут работать поварами на теплоходы «Хирург Разумовский», «Н.В.Гоголь» и «Козьма Минин». Компания «Кама-Трэвел» обещает предоставить сотрудникам бесплатное питание и проживание на судне. Объявление о наборе персонала опубликовано на портале «Авито».
«Туроператор открывает набор персонала, требуются повара на теплоходы. Условия: униформа, проживание и питание — бесплатные, есть возможность посещать города в свободное от работы время. Зарплата: от 50 000 рублей», — передает работодатель.
Повара должны обеспечить питанием туристов и команду теплохода, готовить блюда в соответствии с рецептами, соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте. Соискатели должны иметь профильное образование и опыт работы от одного года
Ранее пермяков приглашали работать официантами на теплоходы. Претендентам обещали зарплату в размере 30 тысяч рублей в месяц.
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