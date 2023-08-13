13 августа 2023

Автомобиль сбил двух женщин и годовалого ребенка в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, дпс, полиция дпс
Попавшие в ДТП женщины с ребенком переходили дорогу Фото:

В Кунгуре (Пермский край) легковой автомобиль сбил двух местных жительниц и годовалого ребенка, которого одна из женщин перевозила в коляске. ДТП произошло 14 августа на пешеходном переходе, рассказал источник «КП-Пермь», знакомый с ситуацией.

«Водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил пешеходов. Годовалый ребенок при наезде не пострадал. Обе женщины, одной из которых 24 года, другой — 27, госпитализированы», — передает издание.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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В Кунгуре (Пермский край) легковой автомобиль сбил двух местных жительниц и годовалого ребенка, которого одна из женщин перевозила в коляске. ДТП произошло 14 августа на пешеходном переходе, рассказал источник «КП-Пермь», знакомый с ситуацией. «Водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил пешеходов. Годовалый ребенок при наезде не пострадал. Обе женщины, одной из которых 24 года, другой — 27, госпитализированы», — передает издание. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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