Автомобиль сбил двух женщин и годовалого ребенка в Пермском крае

Попавшие в ДТП женщины с ребенком переходили дорогу
В Кунгуре (Пермский край) легковой автомобиль сбил двух местных жительниц и годовалого ребенка, которого одна из женщин перевозила в коляске. ДТП произошло 14 августа на пешеходном переходе, рассказал источник «КП-Пермь», знакомый с ситуацией.
«Водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил пешеходов. Годовалый ребенок при наезде не пострадал. Обе женщины, одной из которых 24 года, другой — 27, госпитализированы», — передает издание.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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