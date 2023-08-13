Автомобиль сбил двух женщин и годовалого ребенка в Пермском крае

Попавшие в ДТП женщины с ребенком переходили дорогу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) легковой автомобиль сбил двух местных жительниц и годовалого ребенка, которого одна из женщин перевозила в коляске. ДТП произошло 14 августа на пешеходном переходе, рассказал источник «КП-Пермь», знакомый с ситуацией.

«Водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил пешеходов. Годовалый ребенок при наезде не пострадал. Обе женщины, одной из которых 24 года, другой — 27, госпитализированы», — передает издание.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.