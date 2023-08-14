Пострадавшие при взрыве на месторождении в ХМАО работали у подрядчика компании Худайнатова

15 августа 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Пострадавшие при взрыве в ХМАО работали в нефтесервисной компании «Пакер Сервис» Фото: media.gazprom-neft.ru Пострадавшие при взрыве на Талинском месторождении в Октябрьском районе ХМАО работали в филиале компании «Пакер Сервис» — подрядной организации «ННК-Няганьнефть» (входит в структуру ННК Эдуарда Худайнатова). Этот факт подтвердили на нефтесервисном предприятии. «На объекте предприятия произошел несчастный случай. Комментировать произошедшее не будем», — сообщили в «Пакер Сервисе». Московская нефтесервисная компания «Пакер Сервис» имеет филиалы в Сургуте и Ханты-Мансийске. Она работает с нефтегазодобывающими предприятиями «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла» и ННК. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО около Нягани на Талинском месторождении прогремел взрыв. Шестеро нефтяников пострадали, один погиб.

Пострадавшие при взрыве на Талинском месторождении в Октябрьском районе ХМАО работали в филиале компании «Пакер Сервис» — подрядной организации «ННК-Няганьнефть» (входит в структуру ННК Эдуарда Худайнатова). Этот факт подтвердили на нефтесервисном предприятии. «На объекте предприятия произошел несчастный случай. Комментировать произошедшее не будем», — сообщили в «Пакер Сервисе». Московская нефтесервисная компания «Пакер Сервис» имеет филиалы в Сургуте и Ханты-Мансийске. Она работает с нефтегазодобывающими предприятиями «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла» и ННК. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО около Нягани на Талинском месторождении прогремел взрыв. Шестеро нефтяников пострадали, один погиб.