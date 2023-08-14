14 августа 2023

Пострадавшие при взрыве на месторождении в ХМАО работали у подрядчика компании Худайнатова

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, буровая, нефтедобыча, романовское месторождение
Пострадавшие при взрыве в ХМАО работали в нефтесервисной компании «Пакер Сервис» Фото:

Пострадавшие при взрыве на Талинском месторождении в Октябрьском районе ХМАО работали в филиале компании «Пакер Сервис» — подрядной организации «ННК-Няганьнефть» (входит в структуру ННК Эдуарда Худайнатова). Этот факт подтвердили на нефтесервисном предприятии.

«На объекте предприятия произошел несчастный случай. Комментировать произошедшее не будем», — сообщили в «Пакер Сервисе».

Московская нефтесервисная компания «Пакер Сервис» имеет филиалы в Сургуте и Ханты-Мансийске. Она работает с нефтегазодобывающими предприятиями «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла» и ННК.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО около Нягани на Талинском месторождении прогремел взрыв. Шестеро нефтяников пострадали, один погиб.

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Пострадавшие при взрыве на Талинском месторождении в Октябрьском районе ХМАО работали в филиале компании «Пакер Сервис» — подрядной организации «ННК-Няганьнефть» (входит в структуру ННК Эдуарда Худайнатова). Этот факт подтвердили на нефтесервисном предприятии. «На объекте предприятия произошел несчастный случай. Комментировать произошедшее не будем», — сообщили в «Пакер Сервисе». Московская нефтесервисная компания «Пакер Сервис» имеет филиалы в Сургуте и Ханты-Мансийске. Она работает с нефтегазодобывающими предприятиями «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла» и ННК. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО около Нягани на Талинском месторождении прогремел взрыв. Шестеро нефтяников пострадали, один погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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