14 августа 2023

Чиновники ответили на слух о появлении тюрьмы рядом с заводом ВПК

В мэрии Нижнего Тагила опровергли слух о строительстве тюрьмы рядом с оборонным предприятием
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Нижнего Тагила заявили, что не выделяли землю под строительство колонии Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В интернете обсуждают якобы строительство тюрьмы возле оборонного завода в Нижнем Тагиле, но в мэрии города заявили, что не выделяли землю под строительство подобных объектов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

В соцсетях стала распространяться информация, что якобы в Свердловской области тюрьмы начнут строить рядом с заводами для ускорения военной промышленности. Подобное учреждение якобы должно появиться в Нижнем Тагиле рядом с «Уралвагонзаводом».

В мэрии Нижнего Тагила сказали корреспонденту URA.RU, что их уже спрашивали по поводу строительства тюрьмы. В архитектурном управлении ответили ведомству, что данная информация не соответствует действительности. «Никаких участков под строительство каких-либо исправительных учреждений в администрации не выделялось, я это со стороны нашей компетенции могу сказать», — сказали в мэрии. Связаться с пресс-службой ГУ ФСИН по Свердловской области корреспонденту не удалось.

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В интернете обсуждают якобы строительство тюрьмы возле оборонного завода в Нижнем Тагиле, но в мэрии города заявили, что не выделяли землю под строительство подобных объектов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. В соцсетях стала распространяться информация, что якобы в Свердловской области тюрьмы начнут строить рядом с заводами для ускорения военной промышленности. Подобное учреждение якобы должно появиться в Нижнем Тагиле рядом с «Уралвагонзаводом». В мэрии Нижнего Тагила сказали корреспонденту URA.RU, что их уже спрашивали по поводу строительства тюрьмы. В архитектурном управлении ответили ведомству, что данная информация не соответствует действительности. «Никаких участков под строительство каких-либо исправительных учреждений в администрации не выделялось, я это со стороны нашей компетенции могу сказать», — сказали в мэрии. Связаться с пресс-службой ГУ ФСИН по Свердловской области корреспонденту не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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