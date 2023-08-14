Чиновники ответили на слух о появлении тюрьмы рядом с заводом ВПК

В мэрии Нижнего Тагила опровергли слух о строительстве тюрьмы рядом с оборонным предприятием

В мэрии Нижнего Тагила заявили, что не выделяли землю под строительство колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Опровержение фейковой информации

В интернете обсуждают якобы строительство тюрьмы возле оборонного завода в Нижнем Тагиле, но в мэрии города заявили, что не выделяли землю под строительство подобных объектов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

В соцсетях стала распространяться информация, что якобы в Свердловской области тюрьмы начнут строить рядом с заводами для ускорения военной промышленности. Подобное учреждение якобы должно появиться в Нижнем Тагиле рядом с «Уралвагонзаводом».

В мэрии Нижнего Тагила сказали корреспонденту URA.RU, что их уже спрашивали по поводу строительства тюрьмы. В архитектурном управлении ответили ведомству, что данная информация не соответствует действительности. «Никаких участков под строительство каких-либо исправительных учреждений в администрации не выделялось, я это со стороны нашей компетенции могу сказать», — сказали в мэрии. Связаться с пресс-службой ГУ ФСИН по Свердловской области корреспонденту не удалось.