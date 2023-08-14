14 августа 2023

Сенатор от ХМАО сделал заявление о взрыве в Махачкале

Сенатор от ХМАО Исаков выразил соболезнования жителям Дагестана из-за взрыва в Махачкале
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, исаков эдуард
Эдуард Исаков выразил соболезнования жителям Дагестана Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков выразил соболезнования жителям Дагестана и близким погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим из-за взрыва автозаправки в Махачкале. Заявление сенатор сделал в своем telegram-канале.

«Приношу свои соболезнования всему народу Дагестана. Это настоящая трагедия для всей страны. Сил и мужества родным и близким погибших, всем пострадавшим — скорейшего выздоровления! Вся Россия молится за вас», — написал Исаков.

Ранее URA.RU рассказывало, что взрыв на заправке произошел ночью 14 августа. Во время ЧП пострадало более 100 человек и погибло 27. В Махачкале объявлен день траура. Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело.

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Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков выразил соболезнования жителям Дагестана и близким погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим из-за взрыва автозаправки в Махачкале. Заявление сенатор сделал в своем telegram-канале. «Приношу свои соболезнования всему народу Дагестана. Это настоящая трагедия для всей страны. Сил и мужества родным и близким погибших, всем пострадавшим — скорейшего выздоровления! Вся Россия молится за вас», — написал Исаков. Ранее URA.RU рассказывало, что взрыв на заправке произошел ночью 14 августа. Во время ЧП пострадало более 100 человек и погибло 27. В Махачкале объявлен день траура. Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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