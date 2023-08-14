Сенатор от ХМАО сделал заявление о взрыве в Махачкале Сенатор от ХМАО Исаков выразил соболезнования жителям Дагестана из-за взрыва в Махачкале 15 августа 2023 в 13:13 Размер текста - 17 + Эдуард Исаков выразил соболезнования жителям Дагестана Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков выразил соболезнования жителям Дагестана и близким погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим из-за взрыва автозаправки в Махачкале. Заявление сенатор сделал в своем telegram-канале. «Приношу свои соболезнования всему народу Дагестана. Это настоящая трагедия для всей страны. Сил и мужества родным и близким погибших, всем пострадавшим — скорейшего выздоровления! Вся Россия молится за вас», — написал Исаков. Ранее URA.RU рассказывало, что взрыв на заправке произошел ночью 14 августа. Во время ЧП пострадало более 100 человек и погибло 27. В Махачкале объявлен день траура. Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело. Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков выразил соболезнования жителям Дагестана и близким погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим из-за взрыва автозаправки в Махачкале. Заявление сенатор сделал в своем telegram-канале. «Приношу свои соболезнования всему народу Дагестана. Это настоящая трагедия для всей страны. Сил и мужества родным и близким погибших, всем пострадавшим — скорейшего выздоровления! Вся Россия молится за вас», — написал Исаков. Ранее URA.RU рассказывало, что взрыв на заправке произошел ночью 14 августа. Во время ЧП пострадало более 100 человек и погибло 27. В Махачкале объявлен день траура. Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям