В Пермском крае мужчина сжег свой дом из-за проблем в семье

В Соликамске Пермского края мужчина специально поджег свою квартиру. Сгорел в итоге весь многоквартирный дом. Как рассказали в суде, на преступление мужчина пошел в состоянии алкогольного опьянения из-за плохих отношений с членами семьи.
«Гражданин К. в состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни к членам своей семьи, зажег спичку и бросил ее на деревянный стол, расположенный на веранде квартиры. В результате произошло возгорание дома с уничтожением огнем его крыши, стен, окон, и дверных проемов», — говорится на сайте Соликамского городского суда.
В сообщении отмечается, что злоумышленник квартиру покинул, но пожарных вызывать не стал. В итоге сгорел весь многоквартирный деревянный жилой дом. Суд приговорил мужчину к трем годам принудительных работ.
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