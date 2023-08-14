14 августа 2023

В Пермском крае мужчина сжег свой дом из-за проблем в семье

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, тушение пожара, пожарные, пожар в саду, горит дача
Огонь уничтожил дом на несколько квартир Фото:

В Соликамске Пермского края мужчина специально поджег свою квартиру. Сгорел в итоге весь многоквартирный дом. Как рассказали в суде, на преступление мужчина пошел в состоянии алкогольного опьянения из-за плохих отношений с членами семьи.

«Гражданин К. в состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни к членам своей семьи, зажег спичку и бросил ее на деревянный стол, расположенный на веранде квартиры. В результате произошло возгорание дома с уничтожением огнем его крыши, стен, окон, и дверных проемов», — говорится на сайте Соликамского городского суда.

В сообщении отмечается, что злоумышленник квартиру покинул, но пожарных вызывать не стал. В итоге сгорел весь многоквартирный деревянный жилой дом. Суд приговорил мужчину к трем годам принудительных работ.

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В Соликамске Пермского края мужчина специально поджег свою квартиру. Сгорел в итоге весь многоквартирный дом. Как рассказали в суде, на преступление мужчина пошел в состоянии алкогольного опьянения из-за плохих отношений с членами семьи. «Гражданин К. в состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни к членам своей семьи, зажег спичку и бросил ее на деревянный стол, расположенный на веранде квартиры. В результате произошло возгорание дома с уничтожением огнем его крыши, стен, окон, и дверных проемов», — говорится на сайте Соликамского городского суда. В сообщении отмечается, что злоумышленник квартиру покинул, но пожарных вызывать не стал. В итоге сгорел весь многоквартирный деревянный жилой дом. Суд приговорил мужчину к трем годам принудительных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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