В Перми у владельцев изымут гаражи рядом с экстрим-парком

Власти решили застроить район вокруг пермского экстрим-парка жильем. В рамках проекта комплексного развития территории планируется изъять у владельцев гаражи и другие нежилые помещения. Об этом сообщили в минимущества региона.
«В границах ул. Екатерининская, ул. Плеханова, железной дорогой и экстрим-парка города Перми планируется реализовать комплексное развитие территории, площадью 3,8 га. В границах КРТ появится жилье, улично-дорожная сеть и благоустройство территории. Для реализации КРТ будут изъяты нежилые помещения и гаражи за счет инвестора с возмещением их стоимости собственникам», — сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте». Чиновники обещают, что сносить гаражи будут только после возмещения собственникам их рыночной цены.
Торги на застройку территории пока не объявлены. Предельный срок реализации проекта составит 10 лет со дня заключения договора.
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