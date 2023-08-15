Большая часть девушек из Екатеринбурга мечтают выйти замуж за айтишника

Порядка 72% жительниц Екатеринбурга в возрасте от 20 до 35 лет признались, что хотят выйти замуж за IT-специалиста. Об этом URA.RU рассказали в школе IT-профессий Skillfactory и сервисе для знакомств Mamba.
Интерес к специалистам в IT-сферах у девушек 20-35-летнего возраста появился после первой волны Covid-19 в 2020 году, когда многие начали переходить на удаленный режим работы. Также пики на подобные запросы были отмечены весной и осенью 2022 года. В целом за последние два года спрос среди девушек на айтишников вырос на 30%, а общий спрос по Екатеринбургу составил 72%.
«Основной фактор, почему девушки хотят заполучить такого жениха — востребованность айтишников на рынке труда (61%), около 57% опрошенных привлекает возможность таких специалистов работать из любой точки мира. Эрудированность айтишников привлекает 35% девушек. Еще 34% привлекает их умение решать сложные задачи», — сказано в сообщении.
Также 83% девушек обращают внимание на специальность будущего жениха. Чаще всего для девушек важны зарплата (60%), стабильность (43%) и возможности карьерного роста (30%) мужчины. Примечательно, что для 66% мужчин профессия будущей избранницы абсолютно не важна.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге весной 2023 года наибольший рост средней зарплаты произошел у seo-специалистов. Их доход вырос на 63%.
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