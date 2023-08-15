15 августа 2023

Большая часть девушек из Екатеринбурга мечтают выйти замуж за айтишника

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, айтишник, айти, технологии будущего, компьютер, хакер, цифровизация
Большинство екатеринбурженок мечтают сыграть свадьбу с IT-специалистом Фото:

Порядка 72% жительниц Екатеринбурга в возрасте от 20 до 35 лет признались, что хотят выйти замуж за IT-специалиста. Об этом URA.RU рассказали в школе IT-профессий Skillfactory и сервисе для знакомств Mamba.

Интерес к специалистам в IT-сферах у девушек 20-35-летнего возраста появился после первой волны Covid-19 в 2020 году, когда многие начали переходить на удаленный режим работы. Также пики на подобные запросы были отмечены весной и осенью 2022 года. В целом за последние два года спрос среди девушек на айтишников вырос на 30%, а общий спрос по Екатеринбургу составил 72%.

«Основной фактор, почему девушки хотят заполучить такого жениха — востребованность айтишников на рынке труда (61%), около 57% опрошенных привлекает возможность таких специалистов работать из любой точки мира. Эрудированность айтишников привлекает 35% девушек. Еще 34% привлекает их умение решать сложные задачи», — сказано в сообщении.

Также 83% девушек обращают внимание на специальность будущего жениха. Чаще всего для девушек важны зарплата (60%), стабильность (43%) и возможности карьерного роста (30%) мужчины. Примечательно, что для 66% мужчин профессия будущей избранницы абсолютно не важна.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге весной 2023 года наибольший рост средней зарплаты произошел у seo-специалистов. Их доход вырос на 63%.

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Порядка 72% жительниц Екатеринбурга в возрасте от 20 до 35 лет признались, что хотят выйти замуж за IT-специалиста. Об этом URA.RU рассказали в школе IT-профессий Skillfactory и сервисе для знакомств Mamba. Интерес к специалистам в IT-сферах у девушек 20-35-летнего возраста появился после первой волны Covid-19 в 2020 году, когда многие начали переходить на удаленный режим работы. Также пики на подобные запросы были отмечены весной и осенью 2022 года. В целом за последние два года спрос среди девушек на айтишников вырос на 30%, а общий спрос по Екатеринбургу составил 72%. «Основной фактор, почему девушки хотят заполучить такого жениха — востребованность айтишников на рынке труда (61%), около 57% опрошенных привлекает возможность таких специалистов работать из любой точки мира. Эрудированность айтишников привлекает 35% девушек. Еще 34% привлекает их умение решать сложные задачи», — сказано в сообщении. Также 83% девушек обращают внимание на специальность будущего жениха. Чаще всего для девушек важны зарплата (60%), стабильность (43%) и возможности карьерного роста (30%) мужчины. Примечательно, что для 66% мужчин профессия будущей избранницы абсолютно не важна. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге весной 2023 года наибольший рост средней зарплаты произошел у seo-специалистов. Их доход вырос на 63%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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