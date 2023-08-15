Большая часть девушек из Екатеринбурга мечтают выйти замуж за айтишника

16 августа 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Большинство екатеринбурженок мечтают сыграть свадьбу с IT-специалистом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Порядка 72% жительниц Екатеринбурга в возрасте от 20 до 35 лет признались, что хотят выйти замуж за IT-специалиста. Об этом URA.RU рассказали в школе IT-профессий Skillfactory и сервисе для знакомств Mamba. Интерес к специалистам в IT-сферах у девушек 20-35-летнего возраста появился после первой волны Covid-19 в 2020 году, когда многие начали переходить на удаленный режим работы. Также пики на подобные запросы были отмечены весной и осенью 2022 года. В целом за последние два года спрос среди девушек на айтишников вырос на 30%, а общий спрос по Екатеринбургу составил 72%. «Основной фактор, почему девушки хотят заполучить такого жениха — востребованность айтишников на рынке труда (61%), около 57% опрошенных привлекает возможность таких специалистов работать из любой точки мира. Эрудированность айтишников привлекает 35% девушек. Еще 34% привлекает их умение решать сложные задачи», — сказано в сообщении. Также 83% девушек обращают внимание на специальность будущего жениха. Чаще всего для девушек важны зарплата (60%), стабильность (43%) и возможности карьерного роста (30%) мужчины. Примечательно, что для 66% мужчин профессия будущей избранницы абсолютно не важна. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге весной 2023 года наибольший рост средней зарплаты произошел у seo-специалистов. Их доход вырос на 63%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Порядка 72% жительниц Екатеринбурга в возрасте от 20 до 35 лет признались, что хотят выйти замуж за IT-специалиста. Об этом URA.RU рассказали в школе IT-профессий Skillfactory и сервисе для знакомств Mamba. Интерес к специалистам в IT-сферах у девушек 20-35-летнего возраста появился после первой волны Covid-19 в 2020 году, когда многие начали переходить на удаленный режим работы. Также пики на подобные запросы были отмечены весной и осенью 2022 года. В целом за последние два года спрос среди девушек на айтишников вырос на 30%, а общий спрос по Екатеринбургу составил 72%. «Основной фактор, почему девушки хотят заполучить такого жениха — востребованность айтишников на рынке труда (61%), около 57% опрошенных привлекает возможность таких специалистов работать из любой точки мира. Эрудированность айтишников привлекает 35% девушек. Еще 34% привлекает их умение решать сложные задачи», — сказано в сообщении. Также 83% девушек обращают внимание на специальность будущего жениха. Чаще всего для девушек важны зарплата (60%), стабильность (43%) и возможности карьерного роста (30%) мужчины. Примечательно, что для 66% мужчин профессия будущей избранницы абсолютно не важна. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге весной 2023 года наибольший рост средней зарплаты произошел у seo-специалистов. Их доход вырос на 63%.